Россиянам выдадут один раз по 20 000 рублей от СФР. Уже названа дата прихода денег на карту

Фото из архива "Про Город"

Правительство намерено в кратчайшие сроки оказать материальную поддержку населению. Российская Федерация гарантирует гражданам оперативную выплату материальной помощи. Эти средства будут выплачены единовременно каждой семье, отвечающей установленным критериям, как передает PRIMPRESS.

Речь идет о пособии, которое выплачивается при пополнении семейства, будь то рождение малыша или его усыновление. Любая семья может претендовать на эту выплату, вне зависимости от уровня дохода. Указанное пособие носит разовый характер.