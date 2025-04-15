Россиянам выдадут один раз по 20 000 рублей от СФР. Уже названа дата прихода денег на карту
- 10:05 15 апреля
- Инга Межевикина
Правительство намерено в кратчайшие сроки оказать материальную поддержку населению.
Российская Федерация гарантирует гражданам оперативную выплату материальной помощи. Эти средства будут выплачены единовременно каждой семье, отвечающей установленным критериям, как передает PRIMPRESS.
Речь идет о пособии, которое выплачивается при пополнении семейства, будь то рождение малыша или его усыновление. Любая семья может претендовать на эту выплату, вне зависимости от уровня дохода. Указанное пособие носит разовый характер.
Работающие граждане получают это пособие через своего работодателя, а неработающие должны обратиться с соответствующим заявлением в Социальный фонд России (СФР). Размер пособия составляет приблизительно 20 тысяч рублей. Эта сумма выплачивается на каждого ребенка, появившегося в семье, будь то новорожденный или усыновленный. В регионах, где действуют районные коэффициенты, размер выплаты увеличивается, соответственно, возрастает и сумма, подлежащая выплате.
Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление и предоставить необходимые документы. Процесс рассмотрения заявления занимает, как правило, около недели, после чего в течение пяти дней осуществляется перечисление денежных средств получателям. Следовательно, те, кто подал заявление на выплату в конце марта, смогут получить деньги, начиная с 14 апреля.
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