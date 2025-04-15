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Фильмы о героях впервые в уникальном формате HFR 60 кадров в секунду покажут в Сыктывкаре

Фильмы о героях впервые в уникальном формате HFR 60 кадров в секунду покажут в СыктывкареСкриншот из трейлера

Сеть кинотеатров "Кронверк Синема" и "Формула Кино" запускает эксклюзивные показы экшн-драм "Брестская крепость" и "Подольские курсанты" в уникальном формате HFR* 60 кадров в секунду.

Обычные показы предполагают частоту 24 кадра в секунду, тогда как технология HFR позволяет повысить частоту кадров в несколько раз! Тем самым создавая эффект присутствия, повышенную детализацию кадров и дополнительную плавность, благодаря чему картинка выглядит реалистичнее прежнего. Ни одна деталь не ускользнет от ваших глаз!

"Брестская крепость" в кино с 11 апреля.

Фильм рассказывает о героической обороне Брестской крепости, которая приняла на себя первый удар немецко-фашистских захватчиков 22 июня 1941 года.

"Подольские курсанты" в кино с 12 апреля.

Фильм о подвиге Подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой.

Билеты Курсанты: https://kinoteatr.ru/film/podolskie-kursanty-60-kadrovsek/

Билеты Крепость: https://kinoteatr.ru/film/brestskaya-krepost-60-kadrovsek/

*High frame rate — высокая частота кадров.

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ИНН: 7705353706 2Vfnxy3pZkC​​​​​​​    

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