Фильмы о героях впервые в уникальном формате HFR 60 кадров в секунду покажут в Сыктывкаре
- 09:05 15 апреля
- AnnaAnna
Сеть кинотеатров "Кронверк Синема" и "Формула Кино" запускает эксклюзивные показы экшн-драм "Брестская крепость" и "Подольские курсанты" в уникальном формате HFR* 60 кадров в секунду.
Обычные показы предполагают частоту 24 кадра в секунду, тогда как технология HFR позволяет повысить частоту кадров в несколько раз! Тем самым создавая эффект присутствия, повышенную детализацию кадров и дополнительную плавность, благодаря чему картинка выглядит реалистичнее прежнего. Ни одна деталь не ускользнет от ваших глаз!
"Брестская крепость" в кино с 11 апреля.
Фильм рассказывает о героической обороне Брестской крепости, которая приняла на себя первый удар немецко-фашистских захватчиков 22 июня 1941 года.
"Подольские курсанты" в кино с 12 апреля.
Фильм о подвиге Подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой.
Билеты Курсанты: https://kinoteatr.ru/film/podolskie-kursanty-60-kadrovsek/
Билеты Крепость: https://kinoteatr.ru/film/brestskaya-krepost-60-kadrovsek/
*High frame rate — высокая частота кадров.
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