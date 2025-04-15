Фильмы о героях впервые в уникальном формате HFR 60 кадров в секунду покажут в Сыктывкаре

Сеть кинотеатров "Кронверк Синема" и "Формула Кино" запускает эксклюзивные показы экшн-драм "Брестская крепость" и "Подольские курсанты" в уникальном формате HFR* 60 кадров в секунду.

Обычные показы предполагают частоту 24 кадра в секунду, тогда как технология HFR позволяет повысить частоту кадров в несколько раз! Тем самым создавая эффект присутствия, повышенную детализацию кадров и дополнительную плавность, благодаря чему картинка выглядит реалистичнее прежнего. Ни одна деталь не ускользнет от ваших глаз!