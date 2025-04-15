В Сыктывкаре в Стефановском соборе испекли рекордное количество куличей

Фото из архива

В Свято-Стефановском соборе в текущем году испекли небывалый объем куличей – на данный момент их число достигло 2, 5 тысячи. Достижение такого результата стало реальностью благодаря закупке специализированного мини-хлебопекарного оборудования. Об этом сообщает "Комиинформ".

Современную пекарню удалось приобрести за счет пожертвований всего несколько месяцев назад, поэтому выпуск 2, 5 тысячи куличей – это еще не окончательная цифра. Пасхальную выпечку готовит отец Аристоклий, который до принятия сана работал шеф-поваром-кондитером. Незадолго до Пасхи он испечет огромный кулич весом в пять килограммов для владыки Питирима и его приглашенных.

Определенная часть куличей, испеченных к празднику, передадут на нужды благотворительности и доставят в социальные организации. Прихожане собора также смогут купить выпечку в кафе, расположенном рядом с храмом. Необходимо подчеркнуть, что заведение начало работу совсем недавно – в январе.