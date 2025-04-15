В Сыктывкаре в Стефановском соборе испекли рекордное количество куличей
- 11:45 15 апреля
- Инесса Богатая
В Свято-Стефановском соборе в текущем году испекли небывалый объем куличей – на данный момент их число достигло 2, 5 тысячи.
Достижение такого результата стало реальностью благодаря закупке специализированного мини-хлебопекарного оборудования. Об этом сообщает "Комиинформ".
Современную пекарню удалось приобрести за счет пожертвований всего несколько месяцев назад, поэтому выпуск 2, 5 тысячи куличей – это еще не окончательная цифра. Пасхальную выпечку готовит отец Аристоклий, который до принятия сана работал шеф-поваром-кондитером. Незадолго до Пасхи он испечет огромный кулич весом в пять килограммов для владыки Питирима и его приглашенных.
Определенная часть куличей, испеченных к празднику, передадут на нужды благотворительности и доставят в социальные организации. Прихожане собора также смогут купить выпечку в кафе, расположенном рядом с храмом. Необходимо подчеркнуть, что заведение начало работу совсем недавно – в январе.
Стоит упомянуть, что в прошлом году при соборе испекли не более 1, 5 тысячи куличей, в то время как два-три года назад для пасхальных мероприятий при храме выпекалось всего лишь около сотни этих традиционных пасхальных хлебов.