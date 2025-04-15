В Сыктывкаре внедорожник наехал на девятилетнего ребенка прямо на "зебре"

Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД по региону.

Как известно, инцидент произошел 14 апреля в час дня. 34-летний водитель, управляя автомобилем марки Kia Sorento, ехал по улице Первомайской от Бабушкина в сторону Орджоникидзе. При совершении поворота налево на зеленый сигнал светофора, внедорожник допустил наезд на ребенка. Девятилетний мальчик также пересекал проезжую часть на перекрестке улиц Первомайской и Орджоникидзе, двигаясь справа налево по ходу движения транспортного средства, на разрешающий сигнал светофора.

Согласно данным Госавтоинспекции, водитель иномарки неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД – 25 раз, из которых 10 случаев произошли в течение последнего года. Стаж вождения у водителя с 2022 года.

ГИБДД обращает внимание всех водителей и призывает строго соблюдать правила дорожного движения для обеспечения безопасности на дорогах. Водителям необходимо учитывать текущие дорожные условия и совершать любые маневры только при полной уверенности в их безопасности для всех участников дорожного движения. При приближении к пешеходным переходам и дворовым территориям, где могут находиться пешеходы, водителям следует снижать скорость.