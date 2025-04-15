Технологии искусственного интеллекта Сбера открывают новые возможности для работы людей с инвалидностью

Сбер привлечет людей с инвалидностью для разработки новых инклюзивных сервисов на базе искусственного интеллекта.

Среди ключевых направлений — разработка переводчика русского жестового языка в текст на основе опыта глухих и слабослышащих, а также обучение голосовых помощников с использованием опыта людей с нарушением речи.

В 2025 году порядка 500 человек с инвалидностью, участвуя в разработке, смогут повысить свой уровень дохода и внести свой вклад в новое качество жизни для людей с особыми потребностями в России.