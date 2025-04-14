В Коми выросли темпы жилищного строительства

По данным Комистата, в течение первых трех месяцев 2025 года в регионе завершено строительство и сдано в эксплуатацию 768 квартир.

Суммарная площадь введенных в строй жилых помещений достигла 62, 7 тысячи квадратных метров. Этот показатель демонстрирует рост на 53, 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было введено 485 квартир общей площадью 40, 7 тысяч квадратных метров.