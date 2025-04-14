В Коми выросли темпы жилищного строительства
- 23:20 14 апреля
- Инесса Богатая
По данным Комистата, в течение первых трех месяцев 2025 года в регионе завершено строительство и сдано в эксплуатацию 768 квартир.
Суммарная площадь введенных в строй жилых помещений достигла 62, 7 тысячи квадратных метров. Этот показатель демонстрирует рост на 53, 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было введено 485 квартир общей площадью 40, 7 тысяч квадратных метров.
Из общего количества новых квартир, 420 возведены за счет частных лиц. Индивидуальные застройщики обеспечили ввод 42, 9 тысячи квадратных метров жилья в январе-марте, что составляет приблизительно 68% от общего объема. Темпы частного строительства также увеличились на 40, 2% по сравнению с первыми тремя месяцами 2024 года, когда населением было введено 311 квартир, занимающих 30, 5 тысяч квадратных метров.
В сельской местности с начала 2025 года введено в эксплуатацию 26, 4 тысячи квадратных метров жилья, что превышает показатель первого квартала 2024 года, составлявший 19, 4 тысячи квадратных метров.