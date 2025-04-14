В Республике Коми отмечен рост потребительских затрат среди населения
- 01:00 15 апреля
- Инесса Богатая
Несмотря на это, в общероссийском рейтинге регион опустился на несколько позиций, поскольку в других субъектах федерации увеличение расходов граждан было более существенным.
Согласно информации, предоставленной РИА "Новости", экономика России в 2024 году продемонстрировала улучшение основных макроэкономических показателей, что положительно повлияло на потребительскую активность. Подобная тенденция обусловлена стабильным и быстрым ростом заработной платы, активным кредитованием и повышением цен на товары и различные услуги. В результате население стало тратить значительно больше денежных средств.
По данным экспертных оценок, в течение 2024 года потребительский спрос в Российской Федерации увеличился на 6, 4% (в 2023 году – 6, 2%). При оценке аналитики учитывали общий объем розничной торговли, совокупность платных услуг и расходы на предприятия общественного питания.
Результаты проведенного исследования демонстрируют заметную разницу в динамике спроса между регионами, занимающими лидирующие и отстающие позиции в рейтинге.
Наиболее значительный рост в прошедшем году зарегистрирован в Республике Адыгея, где данный показатель увеличился на 20, 7%. В Карачаево-Черкесии также отмечено существенное увеличение потребительского спроса (+11, 7%). Республика Башкортостан и Челябинская область заняли третье и четвертое места в рейтинге, показав повышение на 11, 2% и 10, 8% соответственно. Замыкает первую пятёрку лидеров Тульская область с показателем 10, 4%.
На общем фоне снижение потребительского спроса зафиксировано лишь в одном регионе – городе Севастополе. В Архангельской области и Ненецком автономном округе наблюдалась крайне незначительная динамика, увеличившегося менее чем на 1%.
Республика Коми заняла 78-е место в рейтинге, где потребительские расходы населения в 2024 году возросли всего на 2, 4%, составив 36, 4 тысячи рублей на одного человека. По итогам 2023 года Коми занимала 60-ю позицию, демонстрируя рост потребительского спроса на 2, 9% и сумму в 32, 8 тысячи рублей.