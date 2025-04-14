В Республике Коми отмечен рост потребительских затрат среди населения

Фото из архива

Несмотря на это, в общероссийском рейтинге регион опустился на несколько позиций, поскольку в других субъектах федерации увеличение расходов граждан было более существенным. Согласно информации, предоставленной РИА "Новости", экономика России в 2024 году продемонстрировала улучшение основных макроэкономических показателей, что положительно повлияло на потребительскую активность. Подобная тенденция обусловлена стабильным и быстрым ростом заработной платы, активным кредитованием и повышением цен на товары и различные услуги. В результате население стало тратить значительно больше денежных средств.

По данным экспертных оценок, в течение 2024 года потребительский спрос в Российской Федерации увеличился на 6, 4% (в 2023 году – 6, 2%). При оценке аналитики учитывали общий объем розничной торговли, совокупность платных услуг и расходы на предприятия общественного питания.

Результаты проведенного исследования демонстрируют заметную разницу в динамике спроса между регионами, занимающими лидирующие и отстающие позиции в рейтинге.