Сажаем этот дивный многолетник — получаем островки красоты и благоухания: аромат на 2 км в округе

Все садоводы стремятся к тому, чтобы их участок украшал красочный и привлекательный цветник, являющийся настоящим украшением сада.

Но далеко не каждый готов посвящать много времени и сил уходу за растениями, ведь возделывание некоторых видов может быть довольно сложной задачей. К счастью, существуют растения, которые не только восхищают обильным цветением, но и не требуют особого внимания.