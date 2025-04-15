"Пенсионный возраст повышают до 70 лет": Госдума "обрадовала" россиян новым объявлением по пенсиям в РФ

В последние месяцы в российском обществе активно обсуждается перспектива дальнейшей корректировки пенсионного возраста, который с 2019 года постепенно увеличивается, стремясь к отметке в 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин к 2028 году.

Депутат Государственной Думы Михаил Делягин высказал мнение, что дискуссии о возможном увеличении пенсионного возраста могут быть связаны с данными Министерства здравоохранения о возрастающей продолжительности жизни в России. Министр здравоохранения Михаил Мурашко действительно сообщал о положительной динамике в увеличении продолжительности жизни россиян, что теоретически может послужить аргументом для переноса сроков выхода на пенсию на более поздний период. Делягин предполагает, что подобные заявления могут являться подготовкой общественного мнения к повышению пенсионного возраста до 70 лет и, возможно, даже более высокой отметки.

Вопрос повышения пенсионного возраста не является уникальным для России. В ряде стран уже были предприняты шаги по увеличению пенсионного возраста или рассматривается такая возможность. К примеру, в Швеции пенсионный возраст составляет 67 лет, однако предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию с 64 лет. В Италии пенсионный возраст может варьироваться в зависимости от трудового стажа и достигать 67 лет и 3 месяцев. В Тайване пенсионный возраст постепенно увеличивается и к 2028 году достигнет 68 лет.

В то же время, в некоторых странах пенсионный возраст значительно ниже. В Индонезии он составляет 58 лет, в Бангладеш – 59 лет, а в Южной Осетии женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины – в 60 лет. Данные различия обусловлены демографическими и экономическими особенностями каждой страны.

Однако в европейских странах прослеживается устойчивая тенденция к увеличению пенсионного возраста, что в первую очередь объясняется необходимостью адаптации к старению населения и укреплением финансовой устойчивости пенсионных систем.

Повышение пенсионного возраста до 70 лет в России вызывает неоднозначную реакцию. Противники этой меры высказывают опасения относительно положения людей, занятых на работах с тяжелыми и вредными условиями труда. Существует риск, что продолжительность трудовой деятельности в таких условиях станет непосильной для многих. Кроме того, высказываются опасения, что увеличение пенсионного возраста может негативно сказаться на ситуации на рынке труда, поскольку опытные специалисты будут дольше оставаться на своих рабочих местах, что затруднит трудоустройство молодых специалистов.

Сторонники же повышения пенсионного возраста утверждают, что увеличение продолжительности жизни является объективной реальностью, и люди должны иметь возможность и продолжать работать дольше. Это также может способствовать снижению нагрузки на Пенсионный фонд, поскольку увеличится период выплаты страховых взносов. Кроме того, подобная мера поможет России соответствовать мировым тенденциям в области пенсионного обеспечения.

С экономической точки зрения, увеличение пенсионного возраста может способствовать снижению финансовой нагрузки на Пенсионный фонд, позволяя государству экономить средства и направлять их на другие социальные нужды. Однако существует и потенциальный негативный эффект, связанный с ухудшением перспектив трудоустройства для молодых специалистов из-за более длительного пребывания на рынке труда работников старшего возраста. Это также может способствовать росту неформальной занятости среди граждан предпенсионного возраста, которые будут искать дополнительные источники дохода.

В то же время, для работников, занятых на стабильных рабочих местах, увеличение пенсионного возраста может предоставить возможность накопить больший пенсионный капитал. Однако для тех, кто занят тяжелым физическим трудом, особенно в регионах с низкой продолжительностью жизни, данная мера может привести к ухудшению их социального положения.

На данный момент отсутствует официальная законодательная инициатива о повышении пенсионного возраста до 70 лет, и маловероятно, что правительство России примет такие изменения в ближайшем будущем. Тем не менее, обсуждение этого вопроса остается актуальным, и возможность принятия подобных решений сохраняется. В случае реализации подобных изменений, вероятно, это произойдет не ранее 2030-х годов, с учетом социально-экономической ситуации и возможных рисков для населения.

Таким образом, вопрос о повышении пенсионного возраста до 70 лет продолжает вызывать дискуссии в обществе и остается в поле зрения экспертов и политиков, поскольку его решение напрямую зависит от демографических и экономических тенденций в стране, пишет источник.

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