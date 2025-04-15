В Коми пришло тепло: 15 апреля синоптики обещают +9 градусов
- 06:30 15 апреля
- Инесса Богатая
В регионе 15 апреля ожидается переменчивая погода с осадками различной интенсивности и порывистым ветром. Жителям следует быть готовыми к мокрому снегу, дождю и метелям, в зависимости от района проживания. Подробнее о прогнозе погоды в основных городах:
Сыктывкар: облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью 0…+2 °C, днем +7…+9 °C. Ветер юго-западный, умеренный, днем порывистый.
Ухта: облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью 0…-2 °C, днем +6…+8 °C. Ветер юго-западный, умеренный, днем порывистый.
Печора: облачно с прояснениями. Ночью небольшие, днем умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Температура ночью -1…-3 °C, днем +4…+6 °C. Ветер юго-западный, умеренный, порывистый.
Воркута: облачно с прояснениями. Снег, днем мокрый снег, метель. Температура ночью -5…-7 °C, днем 0…-2 °C. Ветер южный, юго-западный, умеренный, порывистый.
Усинск: облачно с прояснениями. Ночью небольшие, днем умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Температура ночью -1…-3 °C, днем +4…+6 °C. Ветер юго-западный, умеренный, порывистый.
Инта: облачно с прояснениями. Ночью небольшие, днем умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Температура ночью -1…-3 °C, днем +3…+5 °C. Ветер юго-западный, умеренный, порывистый.
Усть-Цильма: облачно с прояснениями. Небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Температура ночью -1…+1 °C, днем +5…+7 °C. Ветер юго-западный, умеренный, порывистый.
Вуктыл: облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура ночью -1…-3 °C, днем +4…+6 °C. Ветер юго-западный, умеренный, днем порывистый.
Троицко-Печорск: облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь, мокрый снег. Температура ночью 0…-2 °C, днем +5…+7 °C. Ветер юго-западный, умеренный, днем порывистый.
Объячево: облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью 0…+2 °C, днем +8…+10 °C. Ветер юго-западный, умеренный, днем порывистый.
В связи с порывистым ветром и осадками, рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах и пешеходных переходах. Водителям следует выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а пешеходам быть внимательными и использовать светоотражающие элементы на одежде.