В сыктывкарской мэрии проходит общегородская планерка: прямая текстовая трансляция

В 9:00 в сыктывкарской мэрии началась традиционная планерка главы города. Владимир Голдин дал старт встрече с поздравлений. Церемония награждения началась со слова представителю городского военкомата. 18-19 марта в Сыктывкаре проходили сборы и по случаю проведенных мероприятий наградили ответственных лиц.

15 апреля в столичной мэрии собрались руководители городских ведомств. Они отчитываются за свою работу перед главой администрацией. "Про Город" ведет прямую трансляцию с места события.

Далее Владимир Голдин передал слово представителю спортивной общественности. 4 апреля в Сыктывкаре прошел фестиваль ГТО. По итогам мероприятий кубками наградили общеобразовательные учреждения и отделившихся работников городской администрации. После этого перешли к кратким докладам: МВД: За период с 1 по 31 марта в Сыктывкаре обеспечили порядок проведения 80 мероприятий. Поступило более 5 тысяч сообщений. Возбуждено 340 уголовных дел. Раскрываемость составила 61%. Также зафиксировали 7 грабежей, 4 преступления с тяжким причинением вреда здоровью, одна квартирная кража. По линии незаконного использования наркотических средств возбудили 22 уголовных дела. Продолжается высокая регистрация сообщений о преступлениях в сфере интернет-коммуникаций. Сотрудники полиции продолжают работу об информировании граждан о работе мошенников. Каждую пятницу проводим традиционные профилактические работы среди жилого сектора. В ходе мероприятий выявили два преступления и почти 200 административных правонарушений. По линии ГИБДД выявили 106 фактов управления транспортом в алкогольном состоянии.

Голдин: Нам осталось две недели до большого праздника. Нужно усиливать взаимодействия, чтобы все мероприятия прошли на высшем уровне.

МВД: Мы перешли в этом плане в открытую фазу.

ГО и ЧС:

Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Один человек потерялся в лесу. Всего произошло 17 пожаров, один человек погиб. Спасательными подразделениями осуществлялся выезд для помощи населению в 124 случаях. В единую службу поступило около 4 тысяч обращений граждан, все они были отработаны. По коммунальным объектам -- аварий на сетях водоснабжения зарегистрировали восемь. Сейчас все аварийные ситуации по линии электрогазатеплоснабжения ликвидированы. Продолжаем работу по информированию населения по противодействию пожару.

Комитеплоэнерго:

Работаем в штатном режиме. Котельные работают согласно температурным графикам. Переходим к активной фазе ремонтной кампании.

Голдин: Проезжаю по городу, вижу прошлогодние работы. Не все так хорошо после зимы с покрытием. Есть выбоины и дефекты, давайте проедемся, посмотрим. Прошу частично работы сделать к майским праздникам. Надо скорректировать нашу информационную позицию до населения, все должны быть в курсе о сроках.

Южные электрические сети:

Работаем штатно. Аварийная обстановка снижена на 10%, в сравнении с тем же периодом прошлого года (январь-март).



Голдин: Мы договаривались с вашим руководством о работе в части кабельного снабжения.



Ответ: Да, мы увеличили работу в этих местах.

Газпром-распределение:

Работаем штатно. Инцидентов нет.



Голдин: Вопрос по газификации СНТ? Какие итоги?



Ответ: Из 35 СНТ к нам обратились 24. Из них заключили договоры с 14, и к некоторым газ уже поступает. От города все, что нужно, уже сделано. В конце марта было совещание с СНТ.



Водоканал:

Предприятие в штатном режиме. Обеспечили необходимыми запасами в рамках паводка. Продолжаем программу по замене ветхих сетей. Одна из таких работ ведется на улице Орджоникидзе. Работы ведутся с опережением графика на десять дней.

Голдин: Орджоникидзе центральная улица Сыктывкара. На особом контроле -- закончите до 9 мая. Будет большой поток людей.

Дорожное хозяйство:

Работаем штатно. Сегодня мы приступили к летнему содержанию дорожной сети. Год и зима были сложными. С городских предприятий вывезли около 300 тысяч кубометров снега. С начала года вывезли 196 тонн мусора. Переоборудование техники продолжается. Из позитивного, мы решили вопрос с выделением еще одной машины нашему предприятию.

Голдин: Помните, что вы всегда находитесь в фокусе внимания наших жителей.

Жилкомсервис:

Работает штатно. Активно ведем уборку и очистку территорий. Также осуществляем текущий ремонт. Готовимся к открытию сезона фонтанов. На реке суда полностью готовы. Вчера закрыли движение по понтонному мосту. Ожидаем ледоходы и прорыва, подъем уровня реки неоднозначный.

Жилкомуслуги:

Штатно работаем. Поставляем коммунальные услуги. Приступили к капитальному ремонту оборудования. Реализуем инвестпрограммы. По заречным поселкам обстановка хорошая, топлива хватает.

Эжвинский Жилкомхоз:

Работаем в штатном режиме. Качество воды соответствует требованиям. В реке было кратковременное превышение марганца, с помощью станции все устранили. Приступили к капитальному ремонту сетей теплоснабжения. Провели аукционные мероприятия, подрядчики приступили к работе. Необходимый материал поступает на предприятие. По капремонту также провели аукционы. По сетям водоотведения ведутся работы по замене сетей.



Голдин: То есть Эжва у нас чище, чем город?



Ответ: Конечно!

Управление капремонта:

Работаем в штатном режиме.

Банный трест:

Работаем в штатном режиме. Все объекты работают в соответствии с графиком, начали проводить субботники на своей территории.

Регоператор Севера:

Работаем в штатном режиме.

Комиавтотранс:

Предприятие работает в штатном режиме. В апреле переводим расписание на дачные маршруты. Продолжаем работу по дезинфекции салонов, пока не будет отмашки от специалистов.



Голдин: Наши автобусы должны быть чистыми как внутри, так и снаружи.

После этого, глава города перешел к крупным докладам. Один из них -- о планах городской администрации проведения акции "Зеленая весна". В этом году общегородские субботники пройдут 26, 30 апреля и 7 мая. Ожидается, что участие в субботниках примут около 700 организаций. Для складирования мусора подготовлено 3600 штук перчаток и 700 рулонов мусорных мешков, в каждом из которых по десять пакетов.

Второй доклад приурочен к празднованию юбилейного Дня Победы. В Сыктывкаре работает оргкомитет по проведению праздника. Девять зон в столице Коми будут украшены ко Дню Победы. Также предполагается новое оформление на зданиях на Стефановской площади. Также будет украшен сквер за Стефановской площадью. Оформление города коснется множества скверов и парков. Тренировки на Стефановской площади начнутся уже сегодня. 6 мая пройдет генеральная репетиция парада. 9 мая в 10 часов начнется возложение цветов к мемориалу "Вечная слава". Важным событием этого года станет возобновления акции "Бессмертный полк". В 10:40 начнется организация полка на Театральной площади. В 11:10 она начнет движение к Стефановской площади. На параде состоится прохождение 19 единиц техники. Впервые в этом году в городе будет работать сразу пять полевых кухонь. В четырех пунктах будут оборудованы контрольно-пропускные пункты.

После крупных докладов, глава города перешел к выслушиванию коротких:



Управление образования:

Эпидемобстановка спокойная, мониторим.

Дошкольное образование:

Отрасль работает штатно. Проводим мероприятия по 80-летию Победы. Вчера открылась выставка работ "пасхальная радость". Выставка будет работать до 28 апреля. На контроле находится уровень заболевания.



Управление культуры:

У нас открылось местное отделение Волонтеров культуры. С 18 марта у нас начал свою работу Центр культурных мероприятий Сыктывкара. Наши мероприятия за месяц охватили 24 тысячи жителей города. Также мы подали заявку на статус культурного города, сегодня начнется голосование.

Управление спорта:

Учреждения штатно работают, провели 38 спортивных мероприятий. Более 220 призовых мест. Команда Регион 11 стала чемпионами России по фитнес-аэробике.

После этого глава города перешел к брифингу с журналистами:



Будет ли салют на День Победы?

Вопрос с салютом на 9 мая прорабатывается. Небольшие шансы есть. Рассматриваются альтернативные варианты. По этому варианту тоже нет пока решений. Не проработанную информацию мы не будем давать.



Часы на площадке под часами часто ломаются, что делать?

Функционал часов должен быть сохранен. Будем делать все, чтобы поломок было меньше.