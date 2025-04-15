Всего 3 ложки в воду — и духовка стала чище новой: от липкого жира и нагара не осталось и следа — сияет как на праздник

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Опытные хозяйки делятся секретами, как вернуть духовке первозданную чистоту без агрессивных химикатов. После этих советов она будет сиять, словно только из магазина! Для этой цели подойдут доступные средства, которые найдутся в каждом доме. Автор Дзен-канала "Советы для дома" (18+) рекомендует для приготовления чистящей пасты смешать в миске четыре ложки соды, ложку средства для мытья посуды и ложку воды. Полученную смесь нужно равномерно распределить по внутренним стенкам духовки и оставить на полчаса.

Пока состав действует, следует вынуть боковые решетки и приготовить раствор: одну таблетку для посудомоечной машины растворить в трех литрах кипятка. Замочить решетки в этом растворе на 10 минут, после чего легко удалить загрязнения щеткой или губкой. Остатки жира и нагара смоются под струей теплой воды.