Всего 3 ложки в воду — и духовка стала чище новой: от липкого жира и нагара не осталось и следа — сияет как на праздник
- 11:05 15 апреля
- Инга Межевикина
Опытные хозяйки делятся секретами, как вернуть духовке первозданную чистоту без агрессивных химикатов. После этих советов она будет сиять, словно только из магазина! Для этой цели подойдут доступные средства, которые найдутся в каждом доме.
Автор Дзен-канала "Советы для дома" (18+) рекомендует для приготовления чистящей пасты смешать в миске четыре ложки соды, ложку средства для мытья посуды и ложку воды. Полученную смесь нужно равномерно распределить по внутренним стенкам духовки и оставить на полчаса.
Пока состав действует, следует вынуть боковые решетки и приготовить раствор: одну таблетку для посудомоечной машины растворить в трех литрах кипятка. Замочить решетки в этом растворе на 10 минут, после чего легко удалить загрязнения щеткой или губкой. Остатки жира и нагара смоются под струей теплой воды.
Затем необходимо перелить 9% уксус в емкость с распылителем и обработать им внутренние поверхности духовки. После чистки щеткой или губкой, протереть влажной салфеткой и высушить. Установить обратно чистые решетки.
Эксперт по ведению домашнего хозяйства Марина Жукова советует для очистки стекла духовки приготовить следующий раствор: три ложки порошка или две таблетки для посудомоечных машин смешать с ложкой нашатырного спирта в стакане кипятка. Полученную смесь вылить на стекло.
Важно не дать составу высохнуть – он должен "вариться" в духовке около 20 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой: если жир размягчился, можно приступать к очистке.
В качестве альтернативы для очистки стекла духовки можно использовать соду и перекись водорода. Смешав их до состояния кашицы, нанесите на стекло на полчаса. Затем тщательно смойте губкой и вытрите насухо, передает krasnoyarskmedia.ru.
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