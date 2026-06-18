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Посмотрите на свои привычки: как еда и сидячий образ жизни становятся причиной боли

Посмотрите на свои привычки: как еда и сидячий образ жизни становятся причиной болиФото ООО "Косфарма"

Проблемы с суставами и тяжесть в ногах часто идут рука об руку. Ограниченная подвижность и боль при ходьбе мешают заниматься любимыми делами. Иногда приема обезболивающих оказывается недостаточно. 

Одной из частых причин болей в суставах являются остеоартроз и обменные нарушения, сопровождающиеся отложением солей кальция и мочевой кислоты в тканях суставов и сухожилиях. Со временем там образуются острые шипы — остеофиты, вызывающие боль. Кристаллы солей буквально разрывают ткани суставов, способствуя разрушению хряща. 

Откуда берутся эти соли? Источниками избыточного кальция и холестерина являются жирные молочные продукты: творог, сыр, сметана, сливочное масло и другие. А источником мочевой кислоты служат: жирное красное мясо, мясные и рыбные консервы, помидоры, щавель и другие. Нарушение питания в течение многих лет приводит к “отложению солей”. 

В такой ситуации уже не обойтись без соблюдения диеты. Следует исключить из рациона жирный творог, сыры, сметану, сливочное масло, сливки, сахар и сладости. Ограничить употребление красного мяса и мучных продуктов. Больше употреблять овощей, морской рыбы, растительного масла, яблок, цитрусовых и круп. Соблюдение диеты может помочь нормализовать обмен веществ, снизить уровень холестерина в крови и повысить эффективность не только обезболивающих средств, но и улучшить течение болезней сердца и сосудов. 

А поддержать подвижность в суставах поможет массаж с кремом “Цитралгин”. Средство доступно в аптеках по цене от 230 рублей.

Отдельная история — тяжесть в ногах. Чувство распирания, дискомфорт и припухлость, усиливающиеся к вечеру, знакомы большинству тех, кто вынужден долго сидеть или стоять. “Цитралгин Флебогель” создан именно для таких случаев. Гель содержит экстракты каштана и виноградной косточки, которые помогают уменьшить ощущение распирания и устранить чувство тяжести, укрепить стенки сосудов. Массаж с его применением способствует уменьшению дискомфорта, болезненных ощущений, напряжения, усталости в ногах, скованности в суставах. 

Гель придает ногам приятный запах, создает эффект легкости и прохлады. Увлажняет кожу, при этом не оставляет жирных пятен, легко впитывается. Для достижения устойчивого результата рекомендуется применение курсом не менее 7-14 дней.
 
Спрашивайте “Цитралгин” и “Цитралгин Флебогель” в аптеках, интернет-аптеках: Apteka.ru, Zdravcity.ru, Uteka.ru, Megapteka.ru. Телефоны: 8(800)500-92-62, 8(800)700-88-88, 8(800)555-11-15, 8(800)555-62-65 (звонок бесплатный). 

Справки по применению: 8(800)201-81-91 (звонок бесплатный). 
Сайт: www.Inpharma2000.ru  Косметические средства. 

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