Фотограф из Сыктывкара заснял, как в Крыму на берег выбросило гигантских морских животных

Фотограф из Сыктывкара Артем Заслона уехал в отпуск в Крым. Там ему посчастливилось сделать несколько интересных фотографий животных, которых выбросило из моря на берег.

Однажды вечером он прогуливался по пляжу, который не оборудован для купания. Он увидел несколько выброшенных животных и заснял их.