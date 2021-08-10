Фотограф из Сыктывкара заснял, как в Крыму на берег выбросило гигантских морских животных

Пляж был не оборудован для купания
Фотограф из Сыктывкара заснял, как в Крыму на берег выбросило гигантских морских животных10 августа 2021
Фото: Артем Заслона
Фотограф из Сыктывкара Артем Заслона уехал в отпуск в Крым. Там ему посчастливилось сделать несколько интересных фотографий животных, которых выбросило из моря на берег.
Однажды вечером он прогуливался по пляжу, который не оборудован для купания. Он увидел несколько выброшенных животных и заснял их.
- Это нерпа, гиганские медузы и четыре ската, - отметил фотограф.
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10 августа 2021, 11:02
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