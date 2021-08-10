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Фотограф из Сыктывкара заснял, как в Крыму на берег выбросило гигантских морских животных

Фотограф из Сыктывкара заснял, как в Крыму на берег выбросило гигантских морских животных

10 августа 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Фотограф из Сыктывкара заснял, как в Крыму на берег выбросило гигантских морских животных Фото: Артем Заслона
Пляж был не оборудован для купания

Фотограф из Сыктывкара Артем Заслона уехал в отпуск в Крым. Там ему посчастливилось сделать несколько интересных фотографий животных, которых выбросило из моря на берег.

Однажды вечером он прогуливался по пляжу, который не оборудован для купания. Он увидел несколько выброшенных животных и заснял их. 

- Это нерпа, гиганские медузы и четыре ската, - отметил фотограф. 

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