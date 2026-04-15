Власти Сыктывкара утвердили бесплатный проезд на речном транспорте для жителей пригородных поселков на 2026 год

Для перевозки грузов и коммерческого транспорта установлены льготные тарифы. Об этом сообщает "Комиинформ".

На заседании постоянных комиссий городского Совета 14 апреля и. о. руководителя управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи Борис Зимин представил проект решения об организации водных перевозок на предстоящий год. Документ предполагает сохранение бесплатного пользования теплоходами для зарегистрированных жителей поселков Трехозерка, Седкыркещ и места Заречье в периоды половодья и ледостава.

Кроме того, без оплаты будут переправляться через реку автомобили и персонал экстренных служб: полиции, МЧС, скорой медицинской помощи, а также аварийно-спасательных формирований.

Перемещение грузов и транспорта по ключевым маршрутам («Сыктывкар (м. Алешино) — п.г.т. Седкыркещ», «Сыктывкар (проезд Геологов) — п.с.т. Трёхозёрка», «Сыктывкар (проезд Геологов) — п.с.т. Трёхозёрка — п.г.т. Седкыркещ», «Сыктывкар (гостиница "Югор") — м. Заречье») будет осуществляться по сниженной стоимости. В основу расчета легли тарифы, утвержденные приказом Комитета Коми по тарифам №65/1 от 13 ноября 2025 года. Размер оплаты базируется на ставках Совета Сыктывкара 2025 года, а для отдельных видов транспорта — на усредненной стоимости с округлением, но не ниже уровня прошлогодних тарифов.

В качестве примера были приведены конкретные расценки: перевозка легкового автомобиля массой до 1,5 тонн по направлению «м. Алёшино — Седкыркещ» составит 280 рублей, а по маршруту «проезд Геологов — Трёхозерка» — 350 рублей. За автомобиль весом от 1,5 до 3 тонн на этих же направлениях потребуется заплатить 610 и 750 рублей соответственно.

Отвечая на вопросы депутатов, Борис Зимин пояснил, что на транспортные средства массой до 1 тонны, которые составляют лишь 3,5% от общего потока перевозимых автомобилей по данным оператора, также будет распространяться льгота.

Возмещение выпадающих доходов перевозчикам будет производиться из бюджета муниципального образования «Сыктывкар», запланированного на 2026 год. Представленный проект решения депутаты большинством голосов включили в повестку заседания горсовета, которое состоится 16 апреля

