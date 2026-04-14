В Сыктывкаре на 30 суток закрыли центральный бассейн из-за серьезных нарушений санитарных норм

Исполнение судебного решения обеспечили городские приставы: помещения спорткомплекса опечатаны, а руководство учреждения предупредили об уголовной ответственности за несоблюдение запрета.

Работа муниципального объекта приостановлена после внеплановой инспекции Роспотребнадзора. Основанием для проверки стали жалобы родителей: посетители сообщали, что после плавания у детей на коже появлялись раздражения, красные пятна и даже волдыри. Инциденты обсуждались в ходе личного приема граждан в приемной Президента РФ в Республике Коми.

В ходе выездного обследования специалисты отобрали пробы воды и провели лабораторные анализы. Экспертиза выявила, что в учреждении отсутствовал должный контроль за дезинфекцией помещений. Также выяснилось, что администрация не проводила необходимых исследований воды на уровень содержания остаточного свободного и связанного хлора, что является грубым отступлением от гигиенических стандартов безопасности.

