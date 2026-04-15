В Коми придут ночные морозы до -15 градусов: синоптики рассказали о погоде на 15 апреля автор Вячеслав Вольгин

Ночные заморозки до -4 °C сменятся дневным потеплением до +12 °C. Небо будет покрыто переменной облачностью, осадков не предвидится. Слабый ветер подует с северо-восточного и северного направлений.

Ухта: столбик термометра ночью опустится до -5 °C, днём воздух прогреется до +11 °C. Ожидается переменная облачность, без дождя и снега. Ветер северо-восточный и северный, слабый.

Печора: здесь холоднее. Ночью мороз усилится до -8 °C, а дневная температура составит от +4 до +6 °C. Периодически будет появляться облачность, существенных осадков не ожидается. Умеренный ветер сменит направление с северо-западного на северное.

Воркута: самые суровые условия в заполярной Воркуте. Ночью мороз -13…-15 °C, днём столбик термометра не поднимется выше -7 °C. Погода будет без существенных осадков, с переменной облачностью. Умеренный ветер подует с северо-запада и запада.

Усинск: ночью похолодает до -11 °C, днём температура станет слабоположительной, +2…+4 °C. Небо затянут переменные облака, осадки маловероятны. Умеренный ветер будет дуть с северо-западного и северного румбов.

Инта: ночные морозы ожидаются в районе -14 °C, днём температура приблизится к нулю, 0…+2 °C. Погода обойдётся без существенных осадков при переменной облачности. Умеренный ветер северо-западного и северного направлений.

Усть-Цильма: ночью здесь -7 °C, днём воздух прогреется до +10 °C. Осадков не прогнозируется, облачность будет меняться. Ветер умеренный, северо-западный и северный.

Вуктыл: ночные показатели термометра: -7 °C, дневные: +7 °C. Погода без существенных осадков, характер облачности переменный. Ветер умеренной силы, направления: северо-запад, север.

Троицко-Печорск: ночью столбик термометра опустится до -6 °C, днём поднимется до +9 °C. Осадков не ожидается, небо будет периодически облачным. Умеренный ветер сменит направление с северо-восточного на северное.

Объячево: наиболее тёплые условия сложатся здесь. Ночью около -3 °C, днём температура достигнет +14 °C. Осадки не прогнозируются, облачность переменная. Ветер слабый, северо-восточный и северный.

