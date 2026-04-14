В Коми врачи остановили сердце пациентке на три часа

Фото Клинического кардиологического диспансера Коми

Специалисты впервые успешно выполнили сложнейшее кардиохирургическое вмешательство через микродоступ. Пациенткой стала 36-летняя жительница региона, страдавшая от критического поражения сердечного клапана. О деталях достижения сообщили в региональном клиническом кардиологическом диспансере.

У женщины был диагностирован пролапс митрального клапана, осложненный тяжелой недостаточностью органа. Патология развилась на фоне генетического дефекта соединительной ткани. Жалобы на постоянную одышку и быструю утомляемость при минимальных физических нагрузках существенно снижали качество жизни пациентки. Диагностика показала, что одна из створок клапана деформировалась и перестала справляться со своими функциями.

Единственным способом исправить ситуацию была операция на открытом сердце. Для проведения манипуляций необходимо было временно остановить «главный двигатель» организма, переключив системы жизнеобеспечения на аппарат искусственного кровообращения, который взял на себя контроль над всеми ключевыми показателями работы тела.

Принципиальным отличием данной операции стал переход от традиционной торакотомии к малоинвазивному методу. Вместо обширного рассечения грудины врачи применили небольшой боковой надрез между ребрами. Такой подход не только значительно ускоряет послеоперационную реабилитацию, но и обеспечивает косметический эффект: на теле останется лишь компактный след длиной до пяти сантиметров.

В ходе почти четырехчасового вмешательства сердце пациентки оставалось в состоянии покоя около трех часов. Хирурги провели успешную замену дефектного митрального клапана на протез, который, по прогнозам врачей, будет эффективно функционировать в течение долгих лет.

В настоящий момент состояние прооперированной стабильно, она проходит этап восстановления под контролем специалистов. Минимальные ограничения позволят женщине в кратчайшие сроки вернуться к привычной активности. Как отметил главный врач диспансера, столь технологичные операции стали доступными благодаря коллаборации с профессурой из Санкт-Петербурга. Данный случай положил начало циклу образовательных мастер-классов для местных медиков на площадке учреждения.

