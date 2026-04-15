Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

1 ложка на 1 литр: укроп взойдет за 2 дня — совет агронома-эксперта

Для получения быстрых и дружных всходов укропа можно применить простую предпосевную обработку семян. Этот метод основан на удалении эфирных масел с поверхности семян, что существенно сокращает сроки их прорастания в грунте.

Пошаговая подготовка семян укропа к посеву

На первом этапе необходимо приготовить рабочий раствор. Для этого смешивают 125 миллилитров воды комнатной температуры с 15 миллилитрами 3%-ной перекиси водорода.

Семена укропа помещают в небольшой мешочек из марли или хлопчатобумажной ткани. Этот мешочек полностью погружают в приготовленный раствор на двадцать минут. В процессе замачивания вода может приобрести легкий желтоватый оттенок — это признак того, что эфирные масла, покрывающие оболочку семян и замедляющие прорастание, начали растворяться.

После завершения обработки семена извлекают и промывают под струей проточной воды, чтобы удалить остатки раствора и продуктов реакции.

Далее семена, все еще завернутые в марлю, перекладывают в чистый стакан, заливают обычной водой и оставляют для набухания на 24 часа.

Обработанные и набухшие семена готовы к посеву. Их высаживают в заранее подготовленный увлажненный грунт на стандартную глубину. При использовании этого метода первые всходы появляются уже на второй-третий день после посева. Для сравнения, сухие, необработанные семена укропа в тех же условиях могут прорастать от семи до двадцати одного дня.

Экспертное уточнение: механизм действия перекиси водорода в данном контексте двойной. Во-первых, она работает как мягкий окислитель, частично разрушая плотную наружную оболочку семени, содержащую ингибиторы роста (те самые эфирные масла). Во-вторых, при контакте с водой и органическим материалом перекись распадается с выделением атомарного кислорода, что создает эффект аэрации и может стимулировать метаболические процессы в зародыше. Важно использовать стандартную 3%-ную аптечную концентрацию и строго соблюдать время замачивания — его превышение может повредить зародыш. Этот способ особенно актуален для культур с высоким содержанием эфирных масел в семенах, таких как укроп, петрушка, морковь и сельдерей.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+