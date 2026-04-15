На трассе Коми водитель Lada вылетел в кювет и погиб

Инцидент случился в Койгородском районе 14 апреля. Об этом передает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД.

Управляя автомобилем Lada-212140, мужчина 1973 года рождения двигался по трассе "Сыктывкар - Кудымкар". Его путь пролегал от улицы Школьной в сторону улицы Советской. Приблизительно на 20-м километре автодороги, в населенном пункте Кажым, возле дома №20 по улице Набережной, водитель потерял контроль над транспортным средством. Машина съехала в кювет, расположенный слева по направлению движения, и впоследствии перевернулась.

К сожалению, водитель скончался на месте происшествия до прибытия медицинских работников. Установлено, что мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. Его водительский стаж составлял менее года, так как права он получил только в 2023 году.

В связи с этим происшествием, Госавтоинспекция вновь напоминает всем автовладельцам о необходимости поддержания транспортных средств в исправном техническом состоянии, подчеркивая, что это является одним из ключевых факторов предотвращения аварий и минимизации последствий. Регулярные проверки и своевременное техническое обслуживание могут спасти жизни. Инспекторы настоятельно рекомендуют всем водителям неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, учитывая при этом текущие дорожные и погодные условия, и совершать любые маневры исключительно тогда, когда полная безопасность для всех участников движения гарантирована.

