Врач рассказала жителям Коми, может ли коронавирус провоцировать аллергию и аутоиммунные заболевания

Фото "Про Город"

Специалист в области инфекционных болезней и эпидемиологии ИКМ Пироговского Университета Минздрава России, кандидат медицинских наук, доцент Ольга Алексеевна Зыкова разъяснила влияние инфекции на организм человека.

Прямых научных доказательств того, что SARS-CoV-2 является непосредственным аллергеном, не существует. Тем не менее, любой инфекционный патоген способен нарушать иммунный баланс, что нередко становится триггером для появления аллергии даже у тех, кто ранее не имел склонности к таким реакциям.

Последствия перенесенного ковида могут быть куда серьезнее: инфекция нередко провоцирует развитие или обострение аутоиммунных патологий. Это объясняется глобальным сбоем в работе иммунитета, при котором защитные механизмы начинают атаковать собственные ткани и органы человека. Результатом такой агрессии становится системное воспаление. Исследования подтверждают корреляцию перенесенного заболевания с дебютом системной красной волчанки, ревматоидного артрита, васкулитов, аутоиммунного гепатита и гломерулонефрита. Вероятность подобных осложнений индивидуальна и напрямую коррелирует с возрастом пациента, степенью тяжести перенесенной болезни и наличием хронических недугов.

Оценивая текущую ситуацию с вирусом, эксперт отмечает: говорить о «слабости» возбудителя некорректно, ведь любой вирус неизбежно эволюционирует. Если на старте пандемии человечество столкнулось с неизвестным агентом, вызывавшим преимущественно тяжелые формы болезни, то сегодня ситуация изменилась благодаря коллективному иммунитету — последствиям вакцинации и перенесенного заболевания. В то же время для уязвимых категорий граждан, включая пожилых людей, беременных, детей младшего возраста, а также пациентов с онкологией или диабетом, COVID-19 по-прежнему таит серьезную угрозу и нередко требует стационарного лечения.

Прогнозы по заболеваемости на летний сезон остаются неоднозначными. С одной стороны, фактор отпусков способствует разобщению населения и естественному «оздоровлению» иммунитета. С другой — не исключено появление новых штаммов, способных вызвать очередной подъем заражений. Поскольку коронавирусная инфекция демонстрирует волнообразный характер, эпидемиологическая обстановка, вероятнее всего, останется в рамках привычных значений на фоне стабильного популяционного иммунитета.

