В Сыктывкаре сын заколол отца ножом
- 08:30 15 апреля
- Инесса Богатая
Следственное управление СК РФ по Республике Коми начало расследование по факту умышленного причинения смерти человеку.
По информации правоохранителей, инцидент произошёл в одной из квартир на проспекте Бумажников. Конфликт между 56-летним хозяином жилья и его 31-летним сыном, возникший на почве личных разногласий, перерос в агрессию. В ходе ссоры младший, по предварительным данным, нанёс отцу несколько ножевых ранений в грудную клетку и живот.
От полученных травм потерпевший скончался в медучреждении, куда его успели доставить.
Подозреваемый уже задержан. Следствие готовит ему официальное обвинение и обратилось в суд с ходатайством об аресте на период расследования. В настоящее время ведётся работа по сбору и фиксации доказательств.
Предусмотренное статьёй наказание — лишение свободы на срок от 6 до 15 лет, которое может быть дополнено ограничением свободы до двух лет.
Напомним, ранее сообщалось, что сыктывкарец ударил ножом сожительницу и попал под статью.
