В Сыктывкаре сын заколол отца ножом

Следственное управление СК РФ по Республике Коми начало расследование по факту умышленного причинения смерти человеку.

По информации правоохранителей, инцидент произошёл в одной из квартир на проспекте Бумажников. Конфликт между 56-летним хозяином жилья и его 31-летним сыном, возникший на почве личных разногласий, перерос в агрессию. В ходе ссоры младший, по предварительным данным, нанёс отцу несколько ножевых ранений в грудную клетку и живот.

От полученных травм потерпевший скончался в медучреждении, куда его успели доставить.

Подозреваемый уже задержан. Следствие готовит ему официальное обвинение и обратилось в суд с ходатайством об аресте на период расследования. В настоящее время ведётся работа по сбору и фиксации доказательств.

Предусмотренное статьёй наказание — лишение свободы на срок от 6 до 15 лет, которое может быть дополнено ограничением свободы до двух лет.

