Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Сыктывкарка поедет на Всероссийский конкурс “Миссис Россия”

Сыктывкарка поедет на Всероссийский конкурс “Миссис Россия”фото из личного архива Людмилы Поздеевой

Победительница регионального этапа Всероссийского конкурса красоты и материнства “Миссис Россия”, “Миссис Сыктывкар 2024” Людмила Поздеева рассказала, как найти свою уникальную миссию и почему это важно для каждой женщины.

“Каждой женщине необходимо найти свою миссию” 

Эти слова принадлежат одной из победительниц регионального этапа  Всероссийского конкурса красоты и материнства "Миссис Россия", "Миссис Сыктывкар 2024”, который прошел месяц назад  в Сыктывкаре,  Людмиле Поздеевой. 

В региональном конкурсе Людмила получила корону и титул в номинации 40+ "Миссис Сыктывкар Классик 2024".  Такая победа даёт возможность участия в финале Всероссийского конкурса Миссис Россия, Миссис Москва,  который будет проходить летом этого года в Москве.

Людмила Поздеева нашла небольшое окошко в своём плотном графике, чтобы ответить на наши вопросы.

Людмила, расскажите немного о себе?

— Я замужем. У меня двое взрослых прекрасных сыновей. Очень долгое время я работала в медицине и уже 2 года, как перешла в другую сферу деятельности — в бьюти индустрию, работаю в салоне  красоты бровистом и мастером по восстановлению волос. Руководителем салона красоты является Любовь Тихомирова (Региональный  директор проекта "Миссис Сыктывкар") по Республике Коми.

 

Почему и откуда пришла идея принять участие в конкурсе?

— Я считаю, каждой женщине необходимо найти  миссию в своей жизни. Моя пришла через мои желания раскрыть потенциал через такой конкурс. Это настоящая трансформация себя прежней в себя уже после конкурса. Главное ведь не титул, лента или корона. Главное — это ощущения, которые не передать словами, можно лишь почувствовать. Главное, какие эмоции и позитив получаешь участвуя в этом конкурсе, в таком масштабном проекте. Чувства волшебные.

Что вам дало участие в конкурсе?

— Ну это, во-первых, исполнение детской мечты, повышение уверенности в себе. Наполняет женственность, о которой мы иногда забываем в нашей повседневной, обыденной жизни. Знакомства с интересными людьми, много приятных эмоций. Ведь каждая женщина может почувствовать себя настоящей королевой в своей жизни. Этому можно научится. Участие в таком конкурсе мне помогло выйти из зоны моего комфорта и по настоящему прочувствовать множество позитива и исполнения желаний.

Как проходил конкурс? Какие задачи ставились перед конкурсантками?

— Конкурс проходил в одном из ресторанов Сыктывкара. Мы рассказывали о себе, показывали творческие номера и каждый номер участниц был по своему шикарен. Был выход каждой участницы, дефиле в красных платьях и вечерних платьях. Мне было очень приятно и придавало еще большую уверенность то, что рядом со мной в этот вечер были мои родные, мои сыновья со своими половинками и мои друзья. Мой муж, к сожалению, не смог присутствовать на самом конкурсе, так как находится по работе в Московской области. Но поддерживал меня по телефону звонками. Спасибо ему огромное! Я чувствовала, как за меня переживают, как меня поддерживают.

— Вместе со мной в этом конкурсе участвовала моя родная младшая сестра Елена Паршукова, которая живет в селе Керчомья, Усть-Куломского района. Леночка многодетная мама, воспитывает 5-х детишек. Елена Паршукова стала победительницей в номинации "Миссис Мама года 2024. Это ее шикарная победа. Я очень рада за нее!

Победителю кроме короны и диплома что-то еще полагалось?

— Да был очень приятный подарок от ресторана — подарочный сертификат на ужин на две персоны Так же были приятные подарки от партнеров проекта в городе Сыктывкаре.

Что пожелаете женщинам Сыктывкара и Республики?

— Я очень советую всем женщинам пройти эту шикарную любовь к себе!  Все женщины прекрасны и удивительно красивы в любом возрасте.
Если что-нибудь сильно захотеть, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы желания ваши исполнились, мечты сбылись.

— Я безумно благодарна моей Вселенной, что именно у меня в жизни это случилось! Это был один очень яркий месяц, полный событий, общения, предвкушения счастья и радости.  Я открыла в себе новые способности и бурные эмоции. Это незабываемо!

Напомним, в республиканском этапе конкурса приняли участие 11 женщин. Трое победителей поедут летом в Москву на всероссийский  конкурс “Миссис Россия”. Среди них:
Миссис  Сыктывкар 2024, Тамара Сухарева, главная корона
Миссис Сыктывкар Классик 2024, Людмила Поздеева
Миссис Сыктывкар Гран-При 2024,  Наталья Дорошенко

...

  • 0

Популярное

Последние новости