Сыктывкарка поедет на Всероссийский конкурс “Миссис Россия”

Победительница регионального этапа Всероссийского конкурса красоты и материнства “Миссис Россия”, “Миссис Сыктывкар 2024” Людмила Поздеева рассказала, как найти свою уникальную миссию и почему это важно для каждой женщины.

“Каждой женщине необходимо найти свою миссию”

Эти слова принадлежат одной из победительниц регионального этапа Всероссийского конкурса красоты и материнства "Миссис Россия", "Миссис Сыктывкар 2024”, который прошел месяц назад в Сыктывкаре, Людмиле Поздеевой.

В региональном конкурсе Людмила получила корону и титул в номинации 40+ "Миссис Сыктывкар Классик 2024". Такая победа даёт возможность участия в финале Всероссийского конкурса Миссис Россия, Миссис Москва, который будет проходить летом этого года в Москве.

Людмила Поздеева нашла небольшое окошко в своём плотном графике, чтобы ответить на наши вопросы.

Людмила, расскажите немного о себе?

— Я замужем. У меня двое взрослых прекрасных сыновей. Очень долгое время я работала в медицине и уже 2 года, как перешла в другую сферу деятельности — в бьюти индустрию, работаю в салоне красоты бровистом и мастером по восстановлению волос. Руководителем салона красоты является Любовь Тихомирова (Региональный директор проекта "Миссис Сыктывкар") по Республике Коми.

Почему и откуда пришла идея принять участие в конкурсе?

— Я считаю, каждой женщине необходимо найти миссию в своей жизни. Моя пришла через мои желания раскрыть потенциал через такой конкурс. Это настоящая трансформация себя прежней в себя уже после конкурса. Главное ведь не титул, лента или корона. Главное — это ощущения, которые не передать словами, можно лишь почувствовать. Главное, какие эмоции и позитив получаешь участвуя в этом конкурсе, в таком масштабном проекте. Чувства волшебные.

Что вам дало участие в конкурсе?

— Ну это, во-первых, исполнение детской мечты, повышение уверенности в себе. Наполняет женственность, о которой мы иногда забываем в нашей повседневной, обыденной жизни. Знакомства с интересными людьми, много приятных эмоций. Ведь каждая женщина может почувствовать себя настоящей королевой в своей жизни. Этому можно научится. Участие в таком конкурсе мне помогло выйти из зоны моего комфорта и по настоящему прочувствовать множество позитива и исполнения желаний.

Как проходил конкурс? Какие задачи ставились перед конкурсантками?

— Конкурс проходил в одном из ресторанов Сыктывкара. Мы рассказывали о себе, показывали творческие номера и каждый номер участниц был по своему шикарен. Был выход каждой участницы, дефиле в красных платьях и вечерних платьях. Мне было очень приятно и придавало еще большую уверенность то, что рядом со мной в этот вечер были мои родные, мои сыновья со своими половинками и мои друзья. Мой муж, к сожалению, не смог присутствовать на самом конкурсе, так как находится по работе в Московской области. Но поддерживал меня по телефону звонками. Спасибо ему огромное! Я чувствовала, как за меня переживают, как меня поддерживают.

— Вместе со мной в этом конкурсе участвовала моя родная младшая сестра Елена Паршукова, которая живет в селе Керчомья, Усть-Куломского района. Леночка многодетная мама, воспитывает 5-х детишек. Елена Паршукова стала победительницей в номинации "Миссис Мама года 2024. Это ее шикарная победа. Я очень рада за нее!

Победителю кроме короны и диплома что-то еще полагалось?

— Да был очень приятный подарок от ресторана — подарочный сертификат на ужин на две персоны Так же были приятные подарки от партнеров проекта в городе Сыктывкаре.

Что пожелаете женщинам Сыктывкара и Республики?

— Я очень советую всем женщинам пройти эту шикарную любовь к себе! Все женщины прекрасны и удивительно красивы в любом возрасте.

Если что-нибудь сильно захотеть, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы желания ваши исполнились, мечты сбылись.

— Я безумно благодарна моей Вселенной, что именно у меня в жизни это случилось! Это был один очень яркий месяц, полный событий, общения, предвкушения счастья и радости. Я открыла в себе новые способности и бурные эмоции. Это незабываемо!

Напомним, в республиканском этапе конкурса приняли участие 11 женщин. Трое победителей поедут летом в Москву на всероссийский конкурс “Миссис Россия”. Среди них:

Миссис Сыктывкар 2024, Тамара Сухарева, главная корона

Миссис Сыктывкар Классик 2024, Людмила Поздеева

Миссис Сыктывкар Гран-При 2024, Наталья Дорошенко