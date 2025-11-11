Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Входим, а наши места заняты мамой с ребенком. Случай в поезде

Входим, а наши места заняты мамой с ребенком. Случай в поездеФото из архива "ПроГорода"

Бывало ли у вас такое, что даже в отпуске вас подстерегают приключения, порой, щедро приправленные человеческой наглостью? Одна моя читательница поделилась уморительной, но вполне правдивой историей, случившейся с её семьей летом 2025 года в поезде "Таврида", следующем в Крым. Главные герои: 73-летняя бабушка, 15-летний внук и… хитрая мама с трехлетним ребенком.

Крымский экспресс: как забронированные места превратились в поле битвы

Итак, двоюродная сестра читательницы позаботилась о билетах: бабушке - нижняя полка, внуку – верхняя. Идиллия, казалось бы, ничто не предвещает беды. В день отъезда провожающие, нагруженные чемоданами, устремляются в вагон. Но в купе их ждал "сюрприз": обе нижние полки уже заняты! На одной, окруженный защитной сеткой, безмятежно спит малыш лет трех, а рядом с ним, "хозяйка" ситуации – его мама.

Казалось бы, ошибка, недоразумение. Но не тут-то было. Женщина, сделав вид, что её потревожили, заявила, что совершенно не помнит, какое у неё место – нижнее или верхнее. "Муж покупал билеты, а он всегда берет нам внизу, чтобы ребенку было удобно", – прозвучало в ответ на предъявленные билеты. "Видимо, в этот раз у мужа что-то пошло не так", – дипломатично заметила читательница, понимая, что натолкнулась на стену непонимания.

Отпор и неожиданное предложение: кто поедет наверху?

После недолгих препирательств и угрозы позвать проводника, женщина с кислым видом начала собирать вещи. И тут, совершенно неожиданно, она выдает просьбу: "А можно я поеду на верхней полке? Хочу видеть, как сын спит".

Согласитесь, весьма оригинальный ход! Обычно пассажиры с боем отстаивают "горизонтальные" привилегии, а тут человек, провалив операцию "две нижние полки", подает заявку на "высоту". Что двигало этой женщиной? Наглость? Расчет? Желание подставить подростка, чтобы получить хоть какое-то преимущество?

В итоге, 15-летний внук, воспитанный мальчик, уступил даме свою верхнюю полку. Так мама с малышом оказались наверху, а бабушка с внуком – внизу. Хэппи-энд (или нет)?

Загадка психологии вагона: а как бы поступили вы?

Эта история заставляет задуматься. Возможно, увидев двух мужчин, женщина решила, что они без проблем уступят ей обе нижние полки. Она ведь не знала, что в купе появится еще и пожилая женщина. Да и согласитесь, что в такой ситуации мало кто уступит молодой маме сразу два места.

А теперь смоделируем другую ситуацию: вы принципиально покупаете билеты на "верх", чтобы избежать компании за столиком. И вдруг та же самая мама с ребенком просит вас уступить ей вашу полку: "Я хочу видеть, как спит мой сын!" Что бы вы сделали?

Экспертное замечание: Подобные ситуации – это лакмусовая бумажка нашего общества. Они демонстрируют, как по-разному люди воспринимают понятие вежливости, эмпатии и личных границ. В путешествии, особенно в замкнутом пространстве, компромисс и уважение – главные условия приятной поездки для всех. Но где проходит грань между готовностью помочь и использованием чужой доброты? Этот вопрос каждый решает для себя сам.

Источник: Самый главный путешественник

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+