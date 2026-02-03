Аромат садов Парижа — этот двулетник затмит тюльпаны и лилии: сеять можно прямо в клумбу

Представьте: с наступлением сумерек ваш сад окутывает нежный, сладковатый аромат, напоминающий изысканные духи. Этот волшебный эффект создает не экзотический кустарник, а скромный двулетник – хесперис, или "ночная фиалка". Если вы мечтаете о саде, где главную роль играет не только яркость красок, но и запоминающийся аромат, обратите внимание на этот цветок. Он способен превратить обычный участок в место с неповторимой атмосферой.

Ботанический "паспорт": что скрывает скромный двулетник?

Хесперис матроналис (Hesperis matronalis) – классический двулетник с четким жизненным циклом. В первый год после посева он формирует прикорневую розетку из продолговатых листьев, накапливая силы. На второй год растение раскрывает всю свою красоту: из центра розетки вырастают стройные цветоносы (до 90 см), увенчанные кистевидными соцветиями с небольшими цветками. Самый распространенный оттенок – сиреневый, но есть сорта с белыми и малиновыми лепестками.