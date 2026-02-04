Щепотка соли вдоль плинтуса перед сном: старинная мудрость для защиты дома - актуально в наши дни

Замечали когда-нибудь тонкую полоску соли у порога деревенского дома? Это не просто так! Эта древняя традиция объединяет в себе народные верования и вполне практичные соображения. Считается, что соль — мощный оберег, способный защитить дом от негативной энергии и недобрых взглядов. Но это еще не все! У соли есть и вполне научное объяснение её "магических" свойств.

Магия соли: от защиты от сглаза до борьбы с влажностью

Наши предки верили, что соль создает энергетический барьер, препятствующий проникновению в дом негатива. Сегодня же мы знаем, что соль – отличный абсорбент, способный впитывать влагу из воздуха. А что в первую очередь "приносит" влагу в наш дом? Правильно, обувь! Соль у входной двери поможет избавиться от сырости в прихожей, а значит, снизить риск появления плесени и грибка. Кроме того, крупинки соли создают некомфортную среду для некоторых насекомых, которые не любят контактировать с соленой поверхностью.