Пятна сползают, пылевые клещи бегут сверкая пятками: как постирать подушку и "распушить" наполнитель

Признайтесь, как часто вы стираете подушки? А ведь именно они, впитывая пот, кожное сало и пыль, становятся "домом" для миллионов пылевых клещей. Многие боятся стирать подушки с синтетическими наполнителями – холлофайбером, синтепоном или комфорелью, опасаясь, что они сваляются и потеряют форму.

Но секрет в том, что именно эти материалы и "задуманы" для машинной стирки. Главное – знать правильный подход, который гарантирует идеальную чистоту и сохранит любимую форму вашей подушки.

Подготовка к стирке: "заморозка" и "проветривание"

Прежде чем бросить подушку в стиральную машину, её нужно подготовить к "генеральной уборке". Первый шаг – своеобразная дезинфекция. Если на улице мороз ниже -10°C, вынесите подушку на балкон на 6-8 часов. Мороз – настоящий "враг" пылевых клещей. В теплое время года используйте морозильную камеру: поместите подушку в большой пакет и отправьте на сутки "замораживаться", если, конечно, хватит места.

После "заморозки" приступаем к "проветриванию". Энергично выбейте подушку на свежем воздухе. Это поможет удалить пыль и немного распушить наполнитель. Увидите, сколько пыли вылетит.

Двухфазная стирка: секрет против комков

Главный секрет, который не позволит наполнителю сбиться в комки, – стирка в два этапа.

— Этап 1: "Ополаскивание". Поместите одну подушку в барабан стиральной машины. Запустите программу "Полоскание" или "Предварительная стирка", без отжима. Это позволит воде равномерно пропитать весь наполнитель – это ключевой момент для качественной стирки.

— Этап 2: "Основная стирка". Не вынимая подушку, добавьте в отсек для моющего средства жидкий гель для стирки (около 2 столовых ложек). Порошок может плохо выполаскиваться из синтетического наполнителя. Выберите деликатный режим: "Синтетика", "Деликатная стирка" или "Пуховые изделия". Температуру выбирайте в диапазоне от 40 до 60°C. Установите минимальный отжим (400-600 об/мин). Если в вашей машинке есть функция "Двойное полоскание" – используйте ее, это будет большим плюсом.

Сушка: медленно, но верно

Аккуратно достаньте постиранную подушку, поддерживая снизу, и дайте воде стечь. Ни в коем случае не выкручивайте ее. Это может повредить наполнитель.

Сушка – самый важный этап. Разместите подушку горизонтально на сушильной решетке или, например, на двух стульях, поставив их спинками друг к другу. Подложите под подушку сухое махровое полотенце, которое будет впитывать влагу. Место для сушки должно быть теплым и хорошо проветриваемым, но не под прямыми солнечными лучами и не рядом с горячей батареей.

Каждые 2-3 часа переворачивайте и встряхивайте подушку. Это поможет избежать образования комков и обеспечит равномерное высыхание. Сушка может занять от суток до двух. Проверить, высохла ли подушка, просто: наполнитель должен быть абсолютно сухим на ощупь, и подушка должна стать легкой и воздушной.

Правильно выстиранная и высушенная подушка не только избавится от загрязнений и аллергенов, но и вернет свой объем и упругость. Такую "генеральную уборку" для подушек рекомендуется проводить 1-2 раза в год, чтобы ваш сон всегда был свежим и комфортным.

