Сею вместо петунии и все лето не нарадуюсь: этот кустарник цветет с мая по ноябрь — и простой в уходе

Среди многолетников, способных преобразить сад не только красотой, но и волшебным ароматом, маттиола кустарничковая занимает особое место. Этот невысокий, пышно цветущий кустарник с махровыми лепестками — настоящее историческое достояние: его ценили ещё в Древней Греции, где он был известен под поэтичным именем «белая фиалка». Сегодня ландшафтные дизайнеры охотно используют его для создания романтичных и уютных уголков.

Внешний вид и декоративные качества

Маттиола представляет собой компактный, зимостойкий кустарник с одревесневшим основанием и множеством тонких побегов. Её размеры обычно не превышают 40–60 см в высоту и 15–20 см в ширину, что делает её идеальной для переднего плана цветников, бордюров или выращивания в контейнерах.

Главное украшение растения — нежные, собранные в удлинённые соцветия цветки диаметром 1,5–3 см. Их палитра поражает разнообразием: от нежных белых, кремовых и розовых оттенков до насыщенных лавандовых, пурпурных, фиолетовых и даже солнечно-жёлтых тонов. Период цветения длится с конца весны до августа, а при последовательном подсеве семян с интервалом в 2 недели — может продолжаться до ранней осени.

Волшебный аромат: польза для настроения и отдыха

Маттиолу ценят не только за внешнюю красоту. Её главный козырь — изысканный, сладковатый и одновременно свежий аромат, который особенно ярко раскрывается в вечерние и ночные часы. Этот природный ароматизатор создаёт в саду неповторимую атмосферу умиротворения.