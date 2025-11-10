Логотип новостного портала Прогород
Стюардесса рассказала, почему в самолет никогда нельзя надевать джинсы или кроссовки

Стюардесса рассказала, почему в самолет никогда нельзя надевать джинсы или кроссовкиФото из архива "Про Города"

Все мы знаем поговорку "встречают по одежке", но кто бы мог подумать, что она работает даже… в воздухе! Оказывается, ваш внешний вид во время авиаперелета может сыграть решающую роль в том, как пройдет ваше путешествие. Более того, элегантный образ дает реальный шанс на повышение класса обслуживания – шанс, о котором многие даже не подозревают!

Опытная бортпроводница приоткрыла завесу тайны и поделилась секретами того, как с помощью правильно подобранного гардероба можно увеличить свои шансы на комфортный перелет и заслуженный апгрейд в бизнес-класс.

Забудьте про джинсы и кроссовки: как одеться, чтобы взлететь выше

Первое и самое важное правило: забудьте о привычной повседневной одежде. Если вы – женщина, сделайте ставку на элегантные черные брюки в сочетании с пиджаком строгого кроя или на классическое платье-футляр. Мужчинам рекомендуется надеть строгую рубашку с чиносами или классические брюки.

Ваша главная задача – создать впечатление опытного и взыскательного путешественника, привыкшего к определенному уровню комфорта, для которого полет в экономическом классе – скорее досадное недоразумение, чем обыденность. Подумайте о стиле "smart casual", но с уклоном в "smart".

Спортивный костюм – ваш главный враг. И вот почему!

Неряшливость – это ваш злейший враг. Несвежие леггинсы, потертая обувь, спортивные штаны (особенно с вытянутыми коленками!) и, тем более, шлепанцы, мгновенно перечеркнут все ваши надежды на путешествие в просторных кожаных креслах бизнес-класса. Помните: вас оценивают с первого взгляда.

Представьте себе ситуацию: бортпроводник решает, у кого из пассажиров эконом-класса есть реальная потребность в более комфортных условиях перелета. Кого он выберет: человека в спортивном костюме с пятном от кофе или элегантную женщину в строгом костюме? Ответ очевиден.

Элегантность – ваш тайный козырь: как произвести впечатление на экипаж

Не стоит забывать, что, хотя командир воздушного судна и является главным на борту, бортпроводники также обладают определенным влиянием. Если вы сумеете произвести на них хорошее впечатление своим внешним видом и манерами, они вполне могут сделать ваш перелет гораздо более комфортным.

Представьте себя на месте бортпроводника: на вас лежит ответственность за комфорт всех пассажиров, и вы хотите помочь тем, кто действительно заслуживает немного больше внимания. Логично, что из всех потенциальных кандидатов на "бесплатное повышение" вы выберете того, чей внешний вид лучше всего соответствует образу пассажира бизнес-класса. Именно поэтому уместный и стильный повседневный образ в воздухе иногда ценится даже больше, чем безупречный деловой костюм на земле.

А что, если чудо не произошло? Маленькие хитрости для комфортного полета

Даже если вам не удалось пересесть в бизнес-класс, не стоит отчаиваться! Это еще не означает, что весь полет пройдет без приятных сюрпризов. Например, если вы пропустили раздачу еды или тележки с напитками опустели до того, как добрались до вас, не стесняйтесь, но будьте вежливы. Обходительность и доброжелательная улыбка творят чудеса! Стюардессы иногда предлагают особо вежливым пассажирам блюда из меню бизнес-класса – как правило, на борту всегда имеется небольшой запас питания для особых ситуаций. Просто помните: вежливость открывает любые двери, даже на высоте 10 000 метров!

