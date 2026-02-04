Распределяю ваткой по подошве - и шагаю по льду как по ковру: одного раза хватает на всю зиму

Февральская оттепель в сочетании с ночными морозами превращает тротуары в настоящий каток. Плотный наст и ледяная корка делают даже поход в ближайший магазин рискованным приключением. Если ваши любимые ботинки или кроссовки имеют гладкую подошву, не спешите откладывать их до весны. Существует практичный способ улучшить сцепление с дорогой, используя обычный цианоакрилатный клей, который найдется в каждом доме.

Принцип работы импровизированных шипов

Суть метода заключается в создании микрорельефа на плоской поверхности. Застывшие капли суперклея превращаются в твердые выступы, которые работают по принципу шипованной автомобильной резины. Эти микроскопические точки цепляются за неровности льда, значительно увеличивая коэффициент трения. Это не превратит городские лоферы в альпинистские ботинки, но поможет чувствовать себя гораздо увереннее на обледенелых участках.