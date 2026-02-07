Обалденные белорусские конфеты, по вкусу не хуже элитного шоколада. Попробовала, теперь ищу во всех магазинах - честный отзыв

Фото из архива "Про Города"

В нашем доме сладости — это не просто десерт, а почти что культурный ритуал. Поэтому когда я в гипермаркете «Семишагофф» увидела пакет белорусских конфет с вишнёвой начинкой по цене всего 80 рублей за 200 грамм, решила провести небольшой гастрономический эксперимент. Продукция из Беларуси давно ассоциируется у меня с честным вкусом и надёжным качеством, и вот появился шанс проверить эту теорию на практике. Внешний вид: обманчивая простота с душевным шармом Упаковка конфет не претендует на дизайнерские лавры — обычный целлофановый пакет с бумажной этикеткой. Состав, характерный для бюджетного сегмента, включает знакомые ингредиенты. Калорийность стандартная: 460 ккал на 100 грамм. Каждая конфета завёрнута в сочный вишнёвый фантик, который сразу настраивает на определённое вкусовое ожидание.

При ближайшем рассмотрении становится ясно, что эти конфеты создавали не для фотогеничной витрины, а для моментального удовольствия. Некоторые из них слегка деформированы, кое-где проглядывает начинка. Но в этой неидеальности есть своё обаяние — оно напоминает о домашних заготовках, а не о конвейерном производстве. Шоколадная глазурь достаточно толстая и не тает от тепла рук, что уже говорит в пользу качества.