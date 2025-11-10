Кладу туалетную бумагу в холодильник и наслаждаюсь результатом: вот зачем так делаю — лайфхак немецких хозяек

Издание "БелНовости" раскрыло секрет популярности этого лайфхака. Дело в том, что туалетная бумага обладает отличными впитывающими свойствами, которые можно эффективно использовать в холодильнике.

Привыкли хранить туалетную бумагу только в ванной комнате? Немецкие хозяйки разрывают шаблоны, отправляя один рулон прямиком в… холодильник! Зачем? Оказывается, этот необычный трюк решает сразу две важные проблемы, помогая сохранить свежесть продуктов и избавиться от неприятных запахов.

Смешайте все ингредиенты до образования густой пасты и аккуратно нанесите ее на торец рулона туалетной бумаги. Дайте пасте высохнуть, и ваш натуральный освежитель воздуха готов!

Как часто менять "холодильную" туалетную бумагу?

Для поддержания эффективности, рулон туалетной бумаги в холодильнике следует менять каждые 2-4 недели. Использованную бумагу придется выбросить, так как она к этому моменту будет влажной и утратит свои свойства.

Попробуйте этот простой и эффективный лайфхак, и вы удивитесь, насколько дольше ваши продукты останутся свежими, а воздух в холодильнике – приятным!

Экспертное уточнение: Лайфхак с туалетной бумагой в холодильнике действительно может быть эффективным, особенно для борьбы с избыточной влажностью, - комментирует эксперт по бытовой технике, Иван Петров. - Однако важно помнить о гигиене. Рекомендуется использовать туалетную бумагу без ароматизаторов и красителей, а также регулярно проводить чистку холодильника, чтобы предотвратить размножение бактерий. Альтернативой может быть использование специальных поглотителей запахов для холодильников, которые также эффективно справляются с влажностью и неприятными запахами.

Читайте также: