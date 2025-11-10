Из окон не дует даже в буран: от сквозняков спас рулон туалетной бумаги — холодный подоконник в прошлом

Замерзаете дома посреди зимы, несмотря на включенное отопление? Не спешите винить коммунальщиков! Возможно, проблема кроется в ваших окнах, которые безжалостно выпускают драгоценное тепло на улицу. Даже современные пластиковые окна со временем начинают пропускать холод, но не стоит отчаиваться! Существует простой, бюджетный и проверенный временем способ решить эту проблему, не прибегая к вызову мастера и замене стеклопакетов.

Туалетная бумага? Вот так секрет!

Да-да, вы не ослышались! Обычная туалетная бумага может стать вашим союзником в борьбе с коварными сквозняками. Лучше всего использовать мягкую белую бумагу — она идеально подходит для создания герметизирующей "замазки", которая будет практически незаметна на ваших окнах, но при этом надежно защитит от ледяного ветра.