Логотип новостного портала Прогород
Из окон не дует даже в буран: от сквозняков спас рулон туалетной бумаги — холодный подоконник в прошлом

Замерзаете дома посреди зимы, несмотря на включенное отопление? Не спешите винить коммунальщиков! Возможно, проблема кроется в ваших окнах, которые безжалостно выпускают драгоценное тепло на улицу. Даже современные пластиковые окна со временем начинают пропускать холод, но не стоит отчаиваться! Существует простой, бюджетный и проверенный временем способ решить эту проблему, не прибегая к вызову мастера и замене стеклопакетов.

Туалетная бумага? Вот так секрет!

Да-да, вы не ослышались! Обычная туалетная бумага может стать вашим союзником в борьбе с коварными сквозняками. Лучше всего использовать мягкую белую бумагу — она идеально подходит для создания герметизирующей "замазки", которая будет практически незаметна на ваших окнах, но при этом надежно защитит от ледяного ветра.

Этот метод особенно актуален для тех, кто хочет утеплить окна быстро и экономно, не тратясь на дорогие герметики или утеплители.

Мастерим "теплоизоляцию" своими руками: пошаговая инструкция

  1. Подготовка "сырья": Нарвите туалетную бумагу на небольшие кусочки и сложите их в емкость.
  2. Водная процедура: Залейте бумагу водой так, чтобы она была полностью покрыта.
  3. Ждем "размягчения": Дайте бумаге набухнуть и размокнуть. Это займет около 15-20 минут.
  4. Создаем "замазку": Тщательно перемешайте размокшую бумагу палочкой или рукой до получения однородной, пластичной консистенции, напоминающей кашицу.
  5. Герметизация: Аккуратно заполните полученной массой все щели и стыки в окнах, предварительно слегка отжав лишнюю воду. Убедитесь, что "замазка" плотно прилегает к раме и стеклу.
  6. Сушка и проверка: Дайте "замазке" полностью высохнуть. Это займет от нескольких часов до суток, в зависимости от влажности в помещении.
  7. Контроль качества: После высыхания проверьте, остались ли сквозняки, используя зажженную свечу или зажигалку. Просто поднесите огонь к окну по периметру. Если пламя отклоняется, значит, в этом месте все еще есть щель, и нужно добавить еще "замазки".

Этот совет, любезно предоставлен каналом «Современное Домоводство», станет настоящим спасением для тех, кто страдает от холода в доме.

Важные нюансы и "подводные камни"

Этот метод идеально подходит для тех, кто не планирует часто открывать окна зимой, так как при открытии окна бумажная "замазка" может частично выпасть. Однако, главным преимуществом является простота удаления: весной утепленные места легко очищаются обычной влажной губкой.

Помните: Этот метод – временное решение. Для более надежной и долговечной теплоизоляции стоит рассмотреть другие варианты, такие как замена уплотнителей или установка новых окон.

