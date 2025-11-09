Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

С первыми заморозками кладу лист лавра на батарею — и живу без бед: вот что происходит — разница заметна сразу

С первыми заморозками кладу лист лавра на батарею — и живу без бед: вот что происходит — разница заметна сразуДмитрий Паскар

С давних времен лавровый лист ценится не только как кулинарная приправа, но и как универсальное средство для решения самых разных задач. Но знаете ли вы, что с наступлением отопительного сезона эта скромная специя может стать вашим незаменимым помощником в доме?

Батареи задышали лавром: простой трюк, который преобразит ваш дом

Отопительный сезон – это не только тепло, но и сухой воздух, который негативно сказывается на нашем самочувствии. Но тепло от батарей можно использовать во благо! Блогер "Светская хроника" делится своим секретом: каждый год с началом отопительного сезона раскладывает лавровый лист на радиаторах в каждой комнате.

В чем магия этого простого действия?

Ароматная польза: как лавровый лист меняет атмосферу в доме

Нагреваясь, лавровый лист начинает выделять эфирные масла, наполняя помещение тонким, приятным лиственным ароматом. Этот эффект можно использовать в разных комнатах:

  • Кухня: нейтрализация неприятных запахов, например, после жарки рыбы. Забудьте о резких химических освежителях!
  • Ванная: расслабляющий эффект, как в спа-салоне.
  • Гостиная: натуральный и полезный освежитель воздуха. Больше никаких синтетических отдушек, вызывающих аллергию!

Двойной удар: аромат и дезинфекция в одном флаконе (точнее, листе)

Эфирные масла лаврового листа обладают не только приятным ароматом, но и дезинфицирующим эффектом. Они помогают бороться с вредными микроорганизмами и даже отпугивают насекомых!

  • Прощай, моль! Лавровый лист эффективно отпугивает пищевую и платяную моль. Разложите несколько листочков в шкафу, и ваши вещи будут в безопасности.
  • Больше никаких тараканов и муравьев! Насекомые не любят запах лавра, поэтому он станет отличным натуральным репеллентом.

Как правильно "зарядить" батареи лавром: пошаговая инструкция

Лучше всего использовать свежие листья лавра. Душистые веточки можно купить в овощных лавках по доступной цене. Просто разложите их на радиаторах и наслаждайтесь ароматом до полного высыхания.

Ароматное разнообразие: чем еще можно заменить лавровый лист на батарее

Не только лавровый лист может стать натуральным освежителем воздуха. Вот несколько альтернативных вариантов:

  • Цитрусовый микс: цедра цитрусовых с бутонами сушеной гвоздики.
  • Восточная сказка: палочки корицы.
  • Тропический рай: листья кафир-лайма.

Экспериментируйте с ароматами, создавайте уникальную атмосферу в своем доме и наслаждайтесь природной свежестью!

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+