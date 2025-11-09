С первыми заморозками кладу лист лавра на батарею — и живу без бед: вот что происходит — разница заметна сразу

Дмитрий Паскар

С давних времен лавровый лист ценится не только как кулинарная приправа, но и как универсальное средство для решения самых разных задач. Но знаете ли вы, что с наступлением отопительного сезона эта скромная специя может стать вашим незаменимым помощником в доме? Батареи задышали лавром: простой трюк, который преобразит ваш дом Отопительный сезон – это не только тепло, но и сухой воздух, который негативно сказывается на нашем самочувствии. Но тепло от батарей можно использовать во благо! Блогер "Светская хроника" делится своим секретом: каждый год с началом отопительного сезона раскладывает лавровый лист на радиаторах в каждой комнате.

В чем магия этого простого действия?