Подсмотрела у турков способ чистки ковров: теперь покрытия в моем доме всегда свежие и без пыли и шерсти - всего за 15 минут

Обычная уборка пылесосом не всегда справляется с глубокими загрязнениями, такими как пыль, шерсть домашних животных и пятна. Химчистка — дорогое удовольствие, не всегда подходящее решение. Турецкие хозяйки придумали простой и действенный способ освежить ковры и вернуть им первоначальный цвет без больших затрат.

Как это работает

Метод основан на использовании трёх компонентов:

  • Стиральный порошок помогает удалить грязь и жир.

  • Нашатырный спирт растворяет сложные пятна, дезинфицирует и отбеливает ворс.

  • Горячая вода позволяет активным веществам проникать вглубь ворса.

    • Что понадобится

    Для приготовления раствора нужны:

    • Горячая вода — 1 литр комфортной температуры.

    • Стиральный порошок — 1 столовая ложка (можно сухой или жидкий).

    • Нашатырный спирт (10%) — 1 столовая ложка.

    Как чистить

    1. Подготовка: Сначала пропылесосьте ковёр, чтобы убрать поверхностные загрязнения. Откройте окна для проветривания. Наденьте резиновые перчатки.

    2. Нанесение раствора: Возьмите щётку средней жёсткости, смочите её в растворе и аккуратно обработайте ковёр круговыми движениями. Слегка вдавливайте щётку, чтобы поднять ворс и достать грязь изнутри.

    3. Завершение: Оставьте ковёр сохнуть. Не ходите по нему, пока он полностью не высохнет. После этого снова пропылесосьте, чтобы убрать остатки средства и выбитую грязь.

    Меры предосторожности

    При использовании метода соблюдайте несколько правил:

    • Проводите чистку в хорошо проветриваемом помещении.

    • Используйте перчатки для защиты рук.

    • Уберите из комнаты детей и домашних животных на время чистки и до полного выветривания запаха.

    • Перед применением протестируйте раствор на небольшом участке ковра с изнаночной стороны, чтобы проверить, не испортится ли цвет.

    Преимущества метода

    • Экономия: Чистка одного ковра обойдётся примерно в 50 рублей. Это гораздо дешевле профессиональной химчистки.

    • Эффективность: Раствор отлично удаляет пыль, шерсть, пятна от еды и напитков.

    • Универсальность: Чистка особенно эффективна для светлых ковров, которые после процедуры выглядят как новые.

    • Свежесть: Нашатырный спирт не только очищает, но и борется с неприятными запахами.

    Регулярная чистка (раз в 1–2 месяца) поможет сохранить ковры в отличном состоянии, сэкономив ваши деньги и время, пишет progoroduhta.

