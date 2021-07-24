В каких шоу успели засветиться жители Коми за последние три года

Актриса из Сыктывкара Екатерина Ковальчук, которая ранее играла одну из главных ролей в сериале «Гусар» с Гариком Харламовым, стала участницей нового сезона приключенческого шоу «Форт Боярд». Портал PG11.ru вспомнил, в каких популярных проектах участвовали другие жители Коми за последние три года.

Ухтинка Юлия Самойлова выступила на Евровидении-2018

Ухтинка Юлия Самойлова представила всю страну на самом известном международном конкурсе песни Евровидение-2018. Впервые жительница Коми участвовала от России на таком высоком уровне. Конкурс проходил в Португалии, однако певице не хватило голосов профессионального жюри, чтобы пройти в финал. Также ранее в 2013 году ухтинская певица прошла в финал третьего сезона проекта «Фактор А», где заняла второе место, и удостоилась награды Аллы Пугачевой «Золотая звезда Аллы». А в 2014-м Юлия приняла участие в торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских Игр в Сочи с песней «Вместе».

Сыктывкарка Ольга Мартакова приняла участие в шоу «Привет, Андрей!»

Директор сыктывкарской школы №18 Ольга Мартакова снялась в выпуске шоу «Привет, Андрей!», посвященном пародиям на клип Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Ранее Ольга с помощью коллег записала свою версию нашумевшей песни, чтобы поздравить выпускников. Видео еще до появления на программе разлетелось по всей России. Филипп Киркоров признал пародию на свой клип, снятую педагогами из столицы Коми, одной из лучших.

Интинский блогер Джон Клюкер посетил программу «Прямой эфир»

31 июля 2018 года вышла передача «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, которую посетил блогер из Инты Джон Клюкер. Жителя Коми обвиняли в издевательствах над своим братом Александром, также известным как Грибабас. Он ведет на своем YouTube-канале прямые трансляции, в которых якобы заставлял брата исполнять желания подписчиков за деньги. По просьбам правозащитников ситуацию под контроль взяла сыктывкарский юрист Нелли Ефименко. В результате ее действий Грибабаса положили в психиатрическую больницу. Также на шоу интинец пояснил, что взял под опеку Грибабаса, чтобы тот перестал бомжевать.

Воркутинец Евсей Ковалев стал ведущим шоу «Орел и решка. Перезагрузка»

Воркутинец Евсей Ковалев был ведущим популярного шоу о путешествиях «Орел и решка. Перезагрузка». Житель Коми не просто так стал стал компаньоном Насти Ивлеевой, до этого парень вел свой тревел-блог на YouTube. Также он обладает навыками выживания в дикой природе, знает английский язык, может пронести камеру в музей, где запрещено фотографировать и, самое главное, может похвастать большим личным опытом заграничных поездок.

Сыктывкарка Валерия Матвеева участвовала в шоу «Пацанки»

Сыктывкарка Валерия Матвеева стала участницей телевизионного шоу «Пацанки» канала «Пятница». Суть проекта заключается в том, что девушки кардинально меняют свой образ жизни и становятся настоящими леди. Известно, что сыктывкарка хотела преобразиться и изменить себя ради своей дочки. Но Валерию Матвееву исключили из «Школы леди» потому, что ведущие посчитали, что девушка стала скрытной, перестала выделяться на фоне других участниц, хотя сначала она была довольно активной героиней шоу.

Ухтинец Роман Жасик участвовал в проекте «Танцы»

Житель Коми Роман Жасик участвовал в шоу «Танцы» на телеканале ТНТ. Он прошел кастинг и отборочные этапы. Парень станцевал в стиле хип-хоп, но не смог впечатлить всех членов жюри. Его выступление не оценил Мигель, но Егор Дружинин поддержал молодого человека. В итоге ухтинца не выбрал ни один наставник и он покинул проект после отборочного этапа.

Сыктывкарка Юлия Гигуашвили выступила на конкурсе «Новая звезда»

Юлия Гигуашвили из Сыктывкара исполнила песню «Мир без любимого» на музыкальном проекте «Новая звезда», который выходит в эфир на телеканале «Звезда». Однако участница отсеялась на стадии первого тура Юлия набрала лишь 40 баллов, которых ей не хватило для прохода в остальные этапы конкурса

Ухтинка Валерия Верногорова выступила на шоу «Ты супер!»

10-летняя Валерия Верногорова из Ухты выступила на шоу «Ты супер!», которое вышло на канале НТВ. Стоит отметить, что девочка занимается вокалом с трех лет, и за это время стала солисткой музыкальной группы «Фа-Сольки» Дворца культуры в Ухте. Школьница не попала в тройку финалистов, однако как и остальные участники, получила приглашение в вокальную школу Леонида Агутина, а также вплоть до 18 лет будет получать стипендию конкурса «Ты супер!», которая выплачивается всем полуфиналистам и финалистам конкурса.

Ухтинка Эка Джанелидзе участвует в шоу «Песни», «Голос» и «Ну-ка, все вместе!»

Певица из Ухты Эка Джанелидзе прошла во второй этап шоу «Песни» на ТНТ. Девушка исполнила авторский трек «Килла». Однако Баста сказал ей «нет», а вот Тимати, наоборот, поддержал певицу. В итоге Эка прошла в следующий этап конкурса. Кроме того, девушка уже пробовалась в шоу на Первом канале «Голос». Однако тогда певице не повезло и она вышла из музыкальной гонки на этапе поединков. А в 2021 году девушка выступила на шоу «Ну-ка, все вместе!», где не набрала нужного количества очков, чтобы пройти в следующий этап.

Певица из Сыктывкара дошла до финала всероссийского конкурса «Новая Звезда»

Певица из Сыктывкара Екатерина Курочкина в 2020 году представляла Коми на всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда». Всего в шоу участвовали 85 исполнителей со всей страны. Тем не менее, сыктывкарка дошла до финала и вполне могла победить, но жюри присудило первое место исполнительнице из Краснодарского края.

Экстрасенс из Коми

Сыктывкарец Кудрат Ахунов в 2019 году стал участником 20 сезона шоу «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ. Однако так и не дошел до финала. Как отметил экстрасенс, он получил огромный опыт. А, главное, совершенно точно решил двигаться дальше и развивать свои способности.

Жительница Коми победила в первой тройке «Поля Чудес»

Светлана Хорошилина из Ухты стала победительницей знаменитого телешоу «Поле Чудес». Выпуск вышел в эфир 22 января 2021 года. Светлана, во время игры первой тройки, ответила на весьма непростую задачу. Ей нужно было вспомнить, как называется пирог с начинкой из жидкого фарша (хлебальный пирог). Заработанные очки Светлана потратила на кофемашину и швейную машину. За победу в первой тройке ей вручили термопот.

12-летняя воспитанница детдома из Сыктывкара стала участницей шоу на НТВ

Воспитанница сыктывкарского детского дома Арина Гуляева приняла участие в международном музыкальном проекте «Ты супер!». Он проводится для детей, которые остались без попечения родителей. В рамках этой программы ребятам представляется шанс поработать со знаменитыми педагогами по вокалу и заявить о себе на всю Россию.И сыктывкарка Арина решила удивить всю страну исполнением песни Татьяны Булановой «Ясный мой свет». Но жюри раскритиковали выступление.

190-килограммовая ухтинка снялась в передаче «Мужское/Женское»

5 марта 2021 года в эфир вышел выпуск передачи «Мужское/Женское» с Александром Гордоном. В нем рассказали историю ухтинки Натальи Ждановой, у которой появились серьезные проблемы с лишним весом. Пять лет назад жительница Ухты Наталья Жданова победила онкологию. Для этого ей пришлось сделать операцию, где женщине удалили и саму опухоль, и пораженные органы. Однако на смену одной беде пришла другая - лишний вес. Причем набираться он начал очень большими темпами. Так, на момент операции Наталья весила 95 килограмм. А на момент съемок выпуска - 190,7 килограмм. Сейчас ухтинка прошла через операцию по удалению значительной части желудка

Воркутинка стала участнице шоу «Пацанки»

В четвертом сезоне шоу «Пацанки» участвовала девушка из Воркуты Ирина Голощапова. Девушка дошла до финала и поборолась за первое место. Но к сожалению, Ирине не удалось стать победителем - она заняла четвертое место и получила приз - 100 000 рублей.

Знаете еще жителей Коми, которые участвовали в шоу? Пишите о них в комментариях.