5 марта в эфир вышел выпуск передачи «Мужское/Женское» с Александром Гордоном. В нем рассказали историю ухтинки Натальи Ждановой, у которой появились серьезные проблемы с лишним весом.

Пять лет назад жительница Ухты Наталья Жданова победила онкологию. Для этого ей пришлось сделать операцию, где женщине удалили и саму опухоль, и пораженные органы. Однако на смену одной беде пришла другая - лишний вес. Причем набираться он начал очень большими темпами. Так, на момент операции Наталья весила 95 килограмм. А на момент съемок выпуска - 190,7 килограмм.

Александр Гордон и Юлия Барановская - ведущие телепередачи - пообщались с ухтинкой и узнали подробности ее жизни. Особенно их интересовали психологические проблемы Натальи, так как предпологали, что лишний вес появился именно из-за них. Женщина рассказала, что у нее есть три ребенка, которые отказываются с ней общаться.

Сейчас ухтинка прошла через операцию по резекции (удалению значительной части - прим.ред.) желудка. Наталья отметила, что уже ощущает, как после хирургического вмешательства у нее начал уменьшаться вес. Встретиться с Александром Гордоном ей предстоит еще раз, но лишь спустя год. А за это время Наталья должна будет пройти через операцию по удалению лишней кожи и обновить гардероб.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram