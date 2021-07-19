Актриса из Сыктывкара снимается в новом сезоне «Форта Боярд»

14 июля во Франции стартовали съёмки новых выпусков приключенческого шоу «Форт Боярд». За сокровища форта поборются актёры, ведущие, музыканты и популярные блогеры. В их числе оказалась и актриса из Сыктывкара Екатерина Ковальчук, передает PR-служба телеканала СТС.

Проводником в мир форта в этот раз стал Сергей Бурунов, который сменил Сергея Шнурова и впервые в своей карьере выступил в роли ведущего телепроекта.

Напомним, Екатерина Ковальчук ранее играла одну из главных ролей в сериале «Гусар» с Гариком Харламовым. Также она известна по роли крепостной Екатерины Вербицкой в популярном сериале «Крепостная».