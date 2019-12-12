В эфир вышла финальная серия шоу «Пацанки» с девушкой из Коми

В эфир вышла последняя серия шоу «Пацанки», в которой участвует воркутинка Ирина Голощапова. В этом выпуске стало известно, кто же стал победителем, и оказалась ли им участница из Коми. Портал PG11.ru посмотрел выпуск и выяснил, чем все закончилось.

В этой серии четыре финалистки катались по гостиницам, читали записки с предсказаниями и предвкушали окончание шоу. В той самой гостинице Ирина получила письмо от отца, который, по ее словам, никогда не писал дочери. Это письмо тронуло девушку до глубины души: теплые слова от близкого человека так потрясли воркутинку, что она с трудом их дочитала сквозь слезы.

- Он никогда мне такого не гвоорил. Мне кажется, если бы не Школа леди, он бы никогда не узнал о моих проблемах и не сделал этого - не написал бы такие сильные слова, которые я ждала.

После этого девушка встретилась со своими давними подругами, которые увидели, какой стала Ирина пройдя через все трудности в школе. Они рассказали ей и о своих проблемах, на что воркутинка посоветовала им меняться и не брать ни с кого пример, а делять это самостоятельно, для себя.

К сожалению, Ирине не удалось стать победителем - она заняла четвертое место и получила приз - 100 000 рублей. Тем не менее, все горячо поздравляли девушку, а ее мама, заявила, что гордится своей дочерью. Да и сама Ира не могла сдержать слез счастья, что дошла до самого конца:

- Ни капли не расстроилась, 4 место - это не прзорно! - прокомментировала финал шоу Ирина Голощапова.

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А какое место дали бы Ирине вы? Пишите в комментариях.