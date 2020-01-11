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«Я и плакала, и смеялась»: певица из Сыктывкара рассказала, как проходил конкурс «Новая звезда»

«Я и плакала, и смеялась»: певица из Сыктывкара рассказала, как проходил конкурс «Новая звезда»

11 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото предоставлено Екатериной Курочкиной / Певица из Сыктывкара Екатерина Курочкина во время выступленияя
Солистка поделилась своими впечатлениями от съемок в масштабном проекте

Певица из Сыктывкара Екатерина Курочкина в этом году представляла Коми на всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда». Всего в шоу участвовали 85 исполнителей со всей страны. Тем не менее, сыктывкарка дошла до финала и вполне могла победить, но жюри присудило первое место исполнительнице из Краснодарского края. Однако это еще не конец - Екатерина Курочкина может победить на СМС-голосовании. После конкурса портал PG11.ru пообщался с певицей и узнал, как проходили сами съемки и какой опыт Екатерина вынесла из этого шоу. 

Когда и где проходили съемки?

- Съемки проходили на студии «ГлавКино» в Москве с сентября по декабрь.

Что было интересного на съемках?

- Все было невероятно интересно. Интересно было покрутиться в этом процессе, познакомиться с ребятами. Новая, очень необычная обстановка для меня.

Вас не смущало, что конкурс проходил в формате телевизионного шоу?

- Конечно, смущало! Когда это все на камеру – очень необычно, очень страшно и волнительно.

Кого из звезд вы видели, с кем познакомились?

- Я познакомилась со всеми пятью музыкальными экспертами жюри. Это Роман Емельянов, легендарные Максим Дунаевский и Юрий Николаев, певица и актриса Юлия Савичева, а также заслуженная артистка России Зара.

Какие песни вы исполняли?

- В четвертьфинале я исполняла песню «Травушка» у Алены Свиридовой, а в финале и полуфинале – «Твоя земля» у Полины Запольской.

Почему вы выбрали такой сценический костюм?

- Это задумка стилистов. Они создали мне такой образ, потому что увидели меня такой. Не ярко, оттенки земли, льняная накидка, платье зелёное в пол. Стилисты уделили пристальное внимание каждой детали костюма и прически.

Что вы чувствовали после подведения итогов?

- Когда мне ставили 100 баллов, я и плакала, и смеялась. Испытывала счастье. Это не передать словами, очень классное ощущение.

Что вы думаете о жюри? Справедливо ли оценивали?

- Судить жюри, конечно, не мне. Были какие-то моменты, когда, по мнению нас, участников, немножко несправедливо оценивали талант конкурсантов. Но все случилось так, как случилось. 

Что вы приобрели от этого конкурса?

- Я приобрела веру в себя. Я преодолела свои страхи. Я приобрела множество друзей, огромный опыт. Я поняла, что в жизни не стоит ничего бояться и идти к своей цели.

Выступление перед миллионами телезрителей как-то повлияло на вашу узнаваемость? Автографы еще не просят?

- Автографы пока что еще не просили. Но большое количество сообщений я получаю «ВКонтакте», в Инстаграме. Пишут люди со всей России. Для меня это очень приятно.

Если вам предложат поучаствовать в другом телешоу, согласитесь?

- Да, я соглашусь. Мне интересна эта тема.

Телезрители, которые не согласились с мнением звездного жюри, могут выбрать свою «Новую звезду – 2020» с помощью зрительского голосования. Оно продлится до 23:59 12 января по московскому времени. Чтобы поддержать Екатерину, нужно отправить СМС с текстом Z11 на короткий номер 1880. Учтите, что сообщения платные - каждое стоит 35 рублей. А деньги, которые организаторы получат с СМС, перечислят в благотворительный фонд «Измени одну жизнь».

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Материал подготовила Яна Лодыгина.

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