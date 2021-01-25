Жительница Коми победила в первой тройке «Поля Чудес»

Светлана Хорошилина из Ухты стала победительницей знаменитого телешоу «Поле Чудес». Выпуск вышел в эфир 22 января

Светлана, во время игры первой тройки, ответила на весьма непростую задачу. Ей нужно было вспомнить, как называется пирог с начинкой из жидкого фарша (хлебальный пирог). А финальным вопросом оказалось название сушеной редьки, которую заваривали в патоке со специями – мазюня.

Как выяснилось, Светлана работает охранником в ЧОПЕ, а также занимается весьма интересными хобби: стрельбой из пневматической винтовки, дартсом и боулингом.

- Нас очень тепло и дружелюбно встретили, большое спасибо за возможность принять участие в игре! - сообщила Светлана в перерыве между тройками.

Заработанные очки Светлана потратила на кофемашину и швейную машину. За победу в первой тройке ей вучили термопот.

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