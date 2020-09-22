Сыктывкарка сыграла одну из главных ролей в новом сериале на ТНТ

5 октября в 20.00 в эфире телеканала ТНТ появится новый сериал «Гусар» с Гариком Харламовым в главной роли. Авантюрная комедия о путешествии во времени станет первым историческим ситкомом телеканала. Одну из главных ролей в сериале сыграла уроженка Сыктывкара, актриса Катерина Ковальчук.

«Гусар» обещает стать самым смешным сериалом сезона, в котором фирменный юмор ТНТ и бессменного резидента Comedy Club Гарика Харламова будет бить и по современности, и по прошлому, и даже по будущему.

Сюжет переносит нас в 1812 год. Поручик Григорий Рыльский должен доставить Кутузову секретные документы. Как только они попадут к полководцу, русская армия начнет наступление. Но по пути в штаб Рыльский загадочным образом исчезает и появляется уже в нашем времени. Катерина играет роль жены молодого ученого Мити, который десять лет жизни посвятил созданию машины времени. В то время пока он занимался изобретением, жена, которую, кстати, тоже зовут Катя, зарабатывала деньги и тащила на себе весь быт. В какой-то момент ей просто надоело, что Митя женат не на ней, а на своем агрегате, и в день, когда она решила сообщить супругу о расставании, в их доме прямиком из 1812 года появляется некто поручик Рыльский. Вспоминая о работе в сериале, актриса рассказывает, что это были самые веселые съемки в ее карьере. На площадке постоянно звучали шутки и какие-то необычные реплики от Гарика. Благодаря позитиву исполнителя главной роли, обстановка на площадке была очень веселая и работалось невероятно легко. Что касается родного Сыктывкара, то Катерина старается периодически приезжать в город. Последний, или как говорят суеверные киношники — последний раз актриса была в Сыктывкаре совсем недавно. «На родине я была в конце августа, начале сентября, - вспоминает актриса, - но по большей части находилась не в городе, а в деревне, где в детстве проводила каждое лето с бабушкой. Это мое самое любимое место. Конечно же, также я люблю район. Орбита, Кировский парк и музыкальный театр».

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