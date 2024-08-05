Выдачи автокредитов в России достигнут рекордных 2,3-2,4 трлн рублей

За семь месяцев этого года суммарный объем выдач автокредитов в России составил 1,4 трлн рублей. Это почти вдвое выше, чем годом ранее. По итогам всего года рынок покажет рекордный объем продаж автокредитов – 2,3-2,4 трлн рублей. Такой прогноз* в ходе пресс-конференции озвучил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По оценке ВТБ, объем продаж автокредитов в этом году на 55% превысит результат прошлого года, когда они достигли 1,5 трлн рублей. Рынок мог бы расти еще активнее, но из-за ужесточения риск-политики ЦБ РФ немного «охладится» от своего стартового потенциала.