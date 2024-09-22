В Коми прошла акция «Чужих могил не бывает»

В Сысольском районе состоялась значимая акция под названием «Чужих могил не бывает», которая была специально организована в честь 80-летия Великой Победы. Об этом сообщает администрация главы Коми.

Это мероприятие привлекло внимание общественности и собрало неравнодушных жителей района, а также представителей и подопечных регионального филиала фонда «Защитники Отечества». Акция была направлена на благоустройство территорий кладбищ и восстановление порядка на воинских захоронениях. Задача участников заключалась не только в уборке мусора, но и в глубоком уважении и почтении к памяти героев, чьи жизни были положены на алтарь Отечества. Все они, объединившись, сознательно внесли свой вклад в то, чтобы воинские могилы выглядели ухоженными и достойными.