В Коми прошла акция «Чужих могил не бывает»
- 08:45 22 сентября
- 16+
- Анастасия Амелькина
В Сысольском районе состоялась значимая акция под названием «Чужих могил не бывает», которая была специально организована в честь 80-летия Великой Победы. Об этом сообщает администрация главы Коми.
Это мероприятие привлекло внимание общественности и собрало неравнодушных жителей района, а также представителей и подопечных регионального филиала фонда «Защитники Отечества». Акция была направлена на благоустройство территорий кладбищ и восстановление порядка на воинских захоронениях. Задача участников заключалась не только в уборке мусора, но и в глубоком уважении и почтении к памяти героев, чьи жизни были положены на алтарь Отечества. Все они, объединившись, сознательно внесли свой вклад в то, чтобы воинские могилы выглядели ухоженными и достойными.
Особое внимание было уделено четырем воинским захоронениям, каждое из которых имеет свою историю и огромное значение для местного сообщества. В числе приведённых в порядок были могилы:
— Ивана Костромина, который отдал свою жизнь в 1943 году во время Великой Отечественной войны. Его имя и подвиг не забыты, а его могила теперь окружена вниманием и заботой благодарных потомков.
— Семёна Тутринова, погибшего в 2002 году в ходе второй чеченской кампании. Этот свежий след в истории района напоминает о тех, кто продолжал защищать Родину даже в новейшее время.
— Александра Тутринова, который отдал свою жизнь в 2022 году во время специальной военной операции. Его героический поступок запечатлён в сердцах тех, кто ценит мирное небо над головой.
— Дмитрия Горинова, погибшего в 2024 году в ходе специальной военной операции. Его жертва не будет напрасной; его имя теперь чтут и уважают последующие поколения.
Эта акция вписывается в череду гражданских инициатив, направленных на сохранение исторической памяти и поддержание в обществе чувства благодарности к тем, кто отстоял свободу и суверенитет нашей Родины.