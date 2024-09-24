Бойцам СВО из Коми партия "Единая Россия" передала генератор и предметы военно-полевого быта

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При поддержке населения Республики Коми партия "Единая Россия" продолжает предоставлять помощь бойцам СВО. Об этом информирует пресс-служба регионального отделения партии. По распоряжению секретаря Коми регионального отделения партии, губернатора республики Владимира Уйба, партийцы приняли новую гуманитарную заявку от военных.

От имени проекта "Женское движение Единой России" и группы "Неравнодушные сердца" бойцам спецоперации передали медикаменты, балаклавы, шапки, нижнее белье, предметы личной гигиены, небольшие газовые баллоны, продовольствие и маскировочные сети. Дополнительно, жители Республики Коми передали бойцам бензиновый генератор.

Перед отправкой в путь бойцам выразили слова поддержки, а также вручили армейские браслеты. Эти предметы могут быть развернуты в крепкую пятиметровую веревку, полезную в экстремальных ситуациях.