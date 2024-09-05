Банковская программа автоматически переведет речь клиента

ВТБ первым из российских банков в тестовом режиме запустил обслуживание на 13 иностранных языках, перевод делает синхронно искусственный интеллект. Для этого используется специальный планшет со встроенной программой: она мгновенно распознает и переводит речь пользователя. Об этом в рамках ВЭФ-2024 рассказал заместитель президента – председателя правления банка Георгий Горшков.

Для синхронного переводы доступны китайский, корейский, хинди, непальский, пакистанский (урду), арабский, азербайджанский, немецкий, французский, английский, испанский, а также узбекский и таджикский языки. Со временем перечень языков может быть увеличен.

Технологию тестируют в нескольких офисах от Москвы до Дальнего Востока. Выбор точек не случаен – это локации, в которые зачастую обращаются иностранцы, в том числе туристы, бизнесмены или студенты. Если система покажет хороший эффект, то число точек использования будет расширено.

Спикер рассказал, что новая технология существенно облегчит работу с иностранными клиентами.