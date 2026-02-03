Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Дешевые находки из "Фикс Прайс", которые каждая хозяйка оценит: простые мелочи для быта по цене чашки кофе

Дешевые находки из "Фикс Прайс", которые каждая хозяйка оценит: простые мелочи для быта по цене чашки кофе

Организация пространства начинается не с дизайнерской мебели, а с умных мелочей. Наш повседневный быт состоит из множества небольших действий, которые можно упростить с помощью бюджетных аксессуаров. Сеть магазинов Fix Price уже давно стала настоящей сокровищницей таких решений, предлагая возможность не переплачивать за громкие бренды. Здесь можно найти множество полезных вещей, способных сделать жизнь проще и комфортнее.

Силиконовые коврики для ящиков — один из самых практичных приобретений для кухни. Они надежно защищают полки от влаги и загрязнений, а также предотвращают "катание" посуды при открытии шкафов. Представьте: больше не нужно оттирать присохшие пятна или переживать, что дорогая тарелка разобьется, выскользнув из-под других предметов. Такие коврики легко моются под водой, экономя время и силы при уборке. Прозрачные контейнеры, в свою очередь, помогают мгновенно находить нужные продукты в холодильнике или одежду в шкафу. Больше не нужно перерывать все полки в поисках нужного ингредиента или любимой футболки.

Многие применяют полезные лайфхаки для оптимизации пространства за бытовой техникой или под раковиной. Эти методы позволяют задействовать "мертвые зоны", в которых обычно скапливается пыль и грязь. Копеечные крючки на липкой основе и зажимы для проводов избавляют от "визуального шума" и делают использование электроприборов безопаснее. Представьте: больше никаких клубков проводов и опасности короткого замыкания.

Интересный факт: формат "магазина фиксированных цен" зародился в США в конце XIX века. Идея Фрэнка Вулворта "всё по пять центов" произвела революцию в торговле, сделав промышленные товары доступными для всех. Современные сети продолжают эту традицию, предлагая аналоги профессиональных инструментов для клининга по минимальной цене. Это как получить билет в мир организованности без ущерба для бюджета.

Ранее рассматривалась подборка товаров для дома, получивших хорошие отзывы покупателей. В список вошли прочные универсальные салфетки в рулоне (140 штук) и ароматизированные пакеты для мусора с запахом сирени или ванили. Опытные хозяйки также рекомендуют обратить внимание на фасовочные пакеты большого объема и прочную бумагу для выпечки. Эти мелочи могут значительно упростить быт и сэкономить время, которое можно посвятить более приятным занятиям.

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+