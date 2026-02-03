Роскачество обнаружило в икре пяти торговых марок кишечную палочку
- 07:15 3 февраля
- Служба новостей
"Роскачество" провело масштабную проверку икры лососёвых рыб, и результаты оказались неоднозначными. Из 21 проверенного бренда, у пяти найдены отклонения от стандартов качества. Хорошая новость: в икре не обнаружены опасные микроорганизмы и паразиты. Плохая новость: не все банки оказались безупречными.
Кто в красной зоне?
Эксперты протестировали икру известных марок, таких как "Русское море", "Вкусвилл", "Ашан" и Metro Chef. Опасных микробов, вроде сальмонеллы или золотистого стафилококка, не нашли. Но вот отклонения от нормы были зафиксированы:
- Кишечная палочка: бактерии этой группы обнаружены в икре "Московский рыбокомбинат", "Русское море", "Красное золото", "Деликатеска" и "Красная икра".
- Превышение бактериальной обсемененности: у марок "МорМер" и "Горчаков".
- Много дрожжей: в икре "Москва на волне".
Не тот вкус, не та соль?
Помимо микробиологии, эксперты оценили вкус, запах и содержание соли. И здесь тоже нашлись нюансы:
- Неправильный вкус: в четырех образцах икра горчила, была острой или кисловатой. Это нарушение ГОСТа и стандартов "Роскачества".
- Мало соли: в икре "Деликатеска" было всего 3,2% соли, хотя по ГОСТу должно быть 4-7%.
- Много соли: в икре "365 дней" содержание соли превысило 5%, что не соответствует стандарту "Роскачества" (2-5%).
Что это значит для нас?
Исследование показало, что вся проверенная икра безопасна с точки зрения микробиологии. Но наличие кишечной палочки, дрожжей и отклонения во вкусе и содержании соли могут говорить о нарушениях в процессе производства или хранения.
Как выбрать правильную икру?
При покупке икры обращайте внимание не только на срок годности, но и на стандарт, по которому она изготовлена (ГОСТ или ТУ), а также на репутацию производителя. Это как при выборе вина: важно знать не только год урожая, но и виноградник.
