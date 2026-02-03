За какими машинами категорически нельзя ехать следом — в ГАИ поставили точку

На дороге подстерегают не только лихачи и агрессивные водители. Иногда опасность исходит от машины, которая едет впереди и страдает от технических неполадок. Как больной зверь, она может быть непредсказуемой. И хотя любые неполадки в работе световых приборов считаются нарушением, отсутствие стоп-сигналов – это самый тревожный сценарий. Это как ходить по минному полю – никогда не знаешь, когда рванет.

Днем перегоревшая лампочка ближнего света или один неработающий задний фонарь редко становится причиной ДТП. Но представьте себе машину, резко тормозящую без единого предупреждающего сигнала. Она превращается в невидимую угрозу для всех, кто едет следом. И при этом формально ответственность за такие неисправности одинакова – скромный штраф, который совершенно не отражает реальную степень риска. Это как если бы за кражу булки хлеба и подрыв банка назначали одинаковое наказание.