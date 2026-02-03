Логотип новостного портала Прогород
За какими машинами категорически нельзя ехать следом — в ГАИ поставили точку

На дороге подстерегают не только лихачи и агрессивные водители. Иногда опасность исходит от машины, которая едет впереди и страдает от технических неполадок. Как больной зверь, она может быть непредсказуемой. И хотя любые неполадки в работе световых приборов считаются нарушением, отсутствие стоп-сигналов – это самый тревожный сценарий. Это как ходить по минному полю – никогда не знаешь, когда рванет.

Днем перегоревшая лампочка ближнего света или один неработающий задний фонарь редко становится причиной ДТП. Но представьте себе машину, резко тормозящую без единого предупреждающего сигнала. Она превращается в невидимую угрозу для всех, кто едет следом. И при этом формально ответственность за такие неисправности одинакова – скромный штраф, который совершенно не отражает реальную степень риска. Это как если бы за кражу булки хлеба и подрыв банка назначали одинаковое наказание.

В плотном потоке машин водитель реагирует в первую очередь на стоп-сигналы, а не на очертания самого автомобиля. Вспышка красного света воспринимается мгновенно и запускает реакцию торможения. Это отточенный рефлекс, как если бы нога сама переносилась на педаль тормоза. Когда такого сигнала нет, привычный ориентир исчезает. Реакция замедляется, а драгоценный запас времени сжимается до критического минимума.

После аварии ситуация становится намного сложнее. Доказать, что стоп-сигналы не работали до столкновения, – задача почти невыполнимая. Инспекторы ГАИ констатируют неисправность уже после ДТП, но виновник может утверждать, что все сломалось именно в момент удара. Убедительных доказательств найти практически невозможно. Даже видеозапись не всегда проясняет ситуацию: автомобиль мог замедлять ход, не нажимая на тормоз, что оставляет лазейку для споров. Это как туман, который скрывает истину.

Как поясняет портал njcar.ru, именно поэтому лучше избегать езды в непосредственной близости от подозрительных автомобилей и по возможности перестраиваться в другой ряд. Несколько лишних метров дистанции порой спасают от аварии надежнее, чем сверхбыстрая реакция. И, конечно, не стоит забывать о собственной машине – исправность световых приборов следует проверять регулярно. Это не просто формальное требование правил, а вопрос личной безопасности и безопасности окружающих. Это как ежедневно чистить зубы – простая привычка, которая сохраняет здоровье.

