Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которым здесь не место

Плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которым здесь не местоФото из архива "ПроГорода"

Кухня давно перестала быть просто местом для приготовления пищи. Это эпицентр домашней жизни, где встречаются функциональность и эстетика, практичность и уют. Часто, увы, эта важная зона страдает от засилья вещей, которые нарушают ее гармонию и комфорт. Давайте взглянем на то, как оптимизировать кухонное пространство, опираясь на принципы минимализма и разумной организации. Превратим кухню из поля боя с хаосом в оазис порядка и вдохновения.

Мебель-тяжеловес: ревизия и облегчение

Громоздкие шкафы и столы способны "съесть" значительную часть кухонного пространства, делая его менее функциональным. Стоит провести тщательный аудит мебели, заменив массивные предметы на более легкие и компактные аналоги. Представьте: вместо шкафа-монстра появляется лаконичная система хранения, а вместо деревянного стола-крепости – стильная барная стойка. Кухня словно вздохнет с облегчением, а пространство наполнится воздухом.

Особое внимание стоит уделить бытовой технике. Здесь вступает в силу осознанное потребление: гаджеты, которые пылятся без дела, пора отправить в утиль или на переработку. Задайте себе честный вопрос: когда в последний раз вы использовали кухонный комбайн? Если ответ – "не помню", значит, он занимает ценное место просто так. Освободите кухню от "мертвого груза", сэкономив пространство и деньги.

Мелкие детали: организация – наше все

Беспорядочно развешанные магниты на холодильнике, разномастные специи на полках и разбросанные кухонные доски – все это создает визуальный шум. Важно разработать четкую систему организации, которая поможет поддерживать чистоту и порядок.

  • Магниты на холодильнике: Оставьте только самые красивые, памятные или функциональные экземпляры. Избавьтесь от старых рекламных листовок и бессмысленных записок. Чистая поверхность холодильника – первый шаг к кухонному дзену.

  • Специи: Разнокалиберные баночки со специями создают ощущение хаоса. Пересыпьте специи в одинаковые стеклянные емкости и храните их на компактной вращающейся подставке. Так поиск нужной приправы превратится в удовольствие. Редкие специи можно спрятать в закрытый шкаф. Помимо удобства, вы добавите кухне толику элегантности.

  • Разделочные доски: Поцарапанные и изношенные доски выглядят неэстетично и могут представлять угрозу для здоровья. Замените их, отдав предпочтение доскам из качественных и долговечных материалов, таких как бамбук или дерево с антибактериальной пропиткой. Новая доска – как чистый лист для кулинарной фантазии.

Посуда и текстиль: выбираем с умом, ухаживаем правильно

Посуда и текстиль играют важную роль в создании уюта на кухне. Соблюдайте несколько простых правил:

  • Посуда: Сколы, трещины и потертости делают посуду опасной и непривлекательной. Не раздумывая выбрасывайте такие предметы, заменяя их качественными и безопасными аналогами. Качественная посуда – это не роскошь, а инвестиция в здоровье и хорошее настроение.
  • Текстиль: Выцветшие полотенца и обгоревшие прихватки создают впечатление неряшливости. Заведите несколько комплектов свежего текстиля, чтобы поддерживать атмосферу чистоты и порядка. Свежие полотенца – как глоток свежего воздуха на кухне.

Внутренний мир ящиков: каждому предмету – свой дом

Используйте пластиковые или бамбуковые разделители для ящиков, чтобы избежать превращения в анархию из чеков, старых зажигалок и прочих мелочей.

Контейнеры: Контейнеры без крышек – прямой путь к беспорядку. Приобретите набор контейнеров с плотно закрывающимися крышками, которые легко складываются друг в друга, занимая минимум места на полках. Это как игра в тетрис – каждый контейнер на своем месте.

В итоге

Оптимизация кухонного пространства требует системного подхода и понимания принципов минимализма. Оставьте на кухне только то, что действительно необходимо и полезно. Это поможет создать не просто чистое и функциональное, но и красивое пространство, где приятно готовить и проводить время с семьей. Помните: кухня без хаоса – это кухня, где рождаются кулинарные шедевры и счастливые воспоминания. Превратите кухню в место силы, где царят порядок, гармония и вдохновение!

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+